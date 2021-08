Nicola Sturgeon EN DIRECT : FM vise la « catastrophe du Brexit » dans un discours « clé » sur l’accord d’indépendance | Politique | Nouvelles

in

Le premier ministre Nicola Sturgeon a fait une série d’annonces clés en matière de politique environnementale dans son discours à Holyrood confirmant la coalition SNP avec les Verts écossais.

Mme Sturgeon a déclaré : « Nous consacrerons au moins 10 % du budget global des voyages du gouvernement écossais aux voyages actifs – vélo, marche et roues.

« Nous augmenterons considérablement les investissements dans les transports publics.

“Nous travaillerons pour réduire les émissions qui en découlent et le rendre plus accessible – avec un engagement à voyager gratuitement en bus pour les jeunes, par exemple – et nous ferons en sorte que ScotRail devienne une propriété publique.

« Toutes ces mesures nous aideront à réduire les kilomètres parcourus en voiture de 20 % d’ici 2030.

« Nous soutiendrons également la transformation essentielle de la façon dont nous chauffons nos maisons et nos bâtiments.

“Cette législature verra un investissement d’au moins 1,8 milliard de livres sterling dans l’efficacité énergétique et le chauffage renouvelable.”

Mme Sturgeon s’est également engagée à faire davantage pour protéger l’environnement naturel, notamment en désignant un nouveau parc national, en plantant plus d’arbres et en protégeant l’océan.