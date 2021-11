Nicola Sturgeon EN DIRECT: Le Premier ministre fait face à la colère du MSP alors que le SNP déclenche un «chaos autogénéré» | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a été fustigé par un plan visant à déployer des physiothérapeutes pour résoudre la crise des temps d’attente en Écosse. Le paquet exorbitant de 10 millions de livres sterling a été dévoilé mardi par le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf. Cela permettra à plus de personnel d’être en service les jours fériés clés tandis que les rotations des hôpitaux seront remplies de plus de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux.

Les conservateurs écossais ont qualifié le plan de « chaos généré par le SNP ». Ils ont déclaré : « Une fois de plus, Humza Yousaf et le gouvernement SNP font trop peu, trop tard, pour résoudre les problèmes qui auraient dû être prévus il y a des mois.

Mais M. Yousaf est sûr que le plan empêcherait les patients d’être hospitalisés inutilement.

Cela survient alors que plus de 100 médecins militaires ont été appelés pour se dépêcher de suivre le programme de vaccination de l’Écosse.

Mme Sturgeon fera son point sur la pandémie hebdomadaire à Holyrood aujourd’hui et devrait faire le point sur la situation actuelle de la santé publique et la gestion de la pandémie de COVID-19.

