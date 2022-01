Nicola Sturgeon EN DIRECT: Le premier ministre s’apprête à CAVE et à suivre Boris – annonce AUJOURD’HUI | Politique | Des nouvelles

Nicola Sturgeon a exhorté les Écossais à repenser leur approche des restrictions de Covid, préconisant moins de restrictions à long terme à la vie publique.

S’exprimant sur STV News, elle a déclaré: « Parfois, lorsque vous entendez des gens parler d’apprendre à vivre avec Covid, ce qui semble être suggéré, c’est qu’un matin, nous nous réveillerons et n’aurons plus à nous en soucier, et pas à faire n’importe quoi pour essayer de le contenir et de le contrôler.

« Ce n’est pas ce que je veux dire quand je dis ‘apprendre à vivre avec’.

« Au lieu de cela, nous devrons nous demander quelles adaptations à la vie pré-pandémique – les couvre-visages, par exemple – pourraient être nécessaires à plus long terme pour nous permettre de vivre avec avec beaucoup moins de mesures de protection.

« Nous sommes dans une position où nous voulons tous atteindre le plus de normalité possible. Nous tous, moi inclus, en avons vraiment envie.

« Mais nous devons reconnaître que ce virus, même si nous espérons qu’Omicron est plus doux que les variantes précédentes, ce virus prend toujours des vies et il a toujours des impacts importants sur la santé des gens.

« Nous devons donc le traiter sérieusement et ne pas sous-estimer les dommages qu’il peut causer. »