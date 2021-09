Nicola Sturgeon est invitée à repenser les passeports vaccinaux alors que les événements se déplacent en Angleterre | Politique | Nouvelles

in

Les chambres de commerce écossaises ont déclaré que l’économie commençait seulement à se redresser après la levée des restrictions le mois dernier, bien que de nombreuses entreprises fonctionnent toujours en “mode de survie”. L’organisation a déclaré comprendre que les organisateurs d’événements en direct élaboraient déjà des plans d’urgence, notamment en déplaçant leurs spectacles hors d’Écosse ou en les annulant complètement.

Le Dr Liz Cameron, sa directrice et chef de la direction, a écrit : « Nous savons que la reprise économique est fragile et que la viabilité à long terme de nombreuses entreprises et emplois reste en jeu.

« Au lieu de rétablir la confiance des consommateurs, les annonces fréquentes concernant le retour potentiel de restrictions ou la mise en œuvre de certificats de vaccin s’avèrent dommageables et coûteuses pour la confiance des entreprises et des consommateurs.

« Avec de nombreuses mesures vitales de soutien aux entreprises, telles que les congés, qui prennent fin en quelques semaines seulement, l’endettement croissant des entreprises et les problèmes croissants de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises sont profondément préoccupées par l’augmentation des coûts et des charges administratives exacerbant une situation déjà délicate. »

Le chef d’entreprise a soulevé sept préoccupations clés des membres, notamment le calendrier incertain et le manque de preuves montrant que les mesures réduiront la transmission.

Les MSP doivent voter sur les propositions de certification des vaccins de Nicola Sturgeon la semaine prochaine.

Mais Express.co.uk comprend que les travaillistes écossais rejoindront les Scottish Lib Dems pour s’opposer aux plans controversés.

Les Verts écossais, dont les co-dirigeants Patrick Harvie et Lorna Slater ont fait part de leurs inquiétudes concernant les plans, devraient toutefois suivre la ligne dans le cadre de leur nouvel accord de coopération avec le SNP.

Plus tôt cette semaine, la première ministre écossaise a déclaré qu’elle souhaitait introduire le programme “rapidement” en réponse à la flambée des infections à Covid-19, avertissant qu’elles pourraient atteindre 10 000 par jour en Écosse.

LIRE LA SUITE: Joe Biden désigné comme la nouvelle cible de Dominic Cummings

“Le gouvernement doit de toute urgence fournir plus de détails sur la façon dont ce programme affectera les entreprises, afin de minimiser les perturbations qui seront inévitablement causées par ce revirement de dernière minute.”

L’ancien chef adjoint du SNP, Jim Sillars, a qualifié le plan d’« atteinte à nos libertés civiles ».

Dans une lettre à son MSP local, Daniel Johnson du Labour, il a déclaré: « Il est temps de tirer un trait sur la destruction de nos libertés civiles, et il est temps que le contrôle du gouvernement par la peur cesse, et nous voyons tous faire face à Covid comme une partie seulement des défis de la santé publique et de la façon dont le NHS sert la communauté en réponse à tous ses problèmes médicaux.

“J’espère que vous prendrez en considération ces points de vue lorsque vous déciderez de la manière d’exprimer votre vote.”

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: “Nous comprenons parfaitement à quel point cela a été difficile pour les industries nocturnes au cours de la pandémie. Ils ont ressenti l’impact des restrictions plus que la plupart.

“Compte tenu de la forte augmentation du nombre de cas et afin d’éviter de réimposer des restrictions, si le Parlement est d’accord, nous pensons que le moment est venu d’introduire la certification du vaccin Covid pour nous permettre de traverser les mois d’automne et d’hiver.”