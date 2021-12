Nicola Sturgeon et Mark Drakeford font face à des réactions négatives contre les restrictions – « Je préfère la manière de Boris » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les Écossais ne pourront pas non plus participer aux grandes célébrations de Hogmanay, les pubs étant réduits au service à table et les discothèques fermant leurs portes.

Des mesures similaires ont été introduites au Pays de Galles, le match festif lucratif entre les équipes de rugby de Cardiff et les Scarlets se jouant à huis clos.

Mais la décision a été critiquée par les patrons de l’hôtellerie après qu’une nouvelle étude a révélé que les personnes contractant la souche Omicron COVID-19 pourraient être jusqu’à 70 % moins susceptibles d’avoir besoin de soins hospitaliers par rapport à celles qui ont attrapé des variantes précédentes.

Le propriétaire des boîtes de nuit Garage et Cathouse, Donald MacLeod MBE, 60 ans, a même qualifié le leader du SNP de « Grinch » et a suggéré que l’approche de Boris Johnson, 57 ans, était préférable.

Il a déclaré à l’émission World at One de la BBC Radio 4: « Les dégâts ont été causés il y a trois semaines lorsque Public Health Scotland a commencé à effrayer tout le monde et à dire qu’Omicron allait anéantir la race humaine.

JUST IN: ‘Venin hautement toxique!’ Un conducteur de chariot élévateur trouve l’un des serpents les plus meurtriers au monde à SALFORD

« Je dois dire que je préfère la façon dont Boris et Westminster l’ont traité, en examinant les preuves avant d’appuyer sur les boutons de panique.

« Cela va décimer l’industrie. Et ce qui est vraiment exaspérant, c’est qu’aujourd’hui Nicola Sturgeon a dit » c’est vrai que c’est moi qui ne travaille pas, nous allons partir pour les vacances « .

« En attendant, j’ai 150 employés qui vont être malades d’inquiétude pour leur travail, ainsi que des fournisseurs et des pigistes qui sont en panne.

« C’est une honte. »

La directrice générale des chambres de commerce écossaises, le Dr Liz Cameron, a ajouté : « Les entreprises de toute l’Écosse, qui ont fait tout leur possible pour assurer la sécurité de leurs employés et de leurs clients, seront amèrement déçues par ces nouvelles restrictions.

LIRE LA SUITE: Un voyou qui a tellement battu une femme qu’elle ne pouvait pas tenir son bébé meurt en prison

« Certaines entreprises et certains secteurs considéreront cette mise à jour comme l’équivalent de recevoir un morceau de charbon dans leur bas de Noël, aggravant encore le ralentissement des échanges qu’ils ont connu à l’approche cruciale de la période des fêtes. »

Le directeur exécutif de UKHospitality Cymru David Chapman a également affirmé que les nouvelles règles de M. Drakeford « fermeraient virtuellement l’industrie des événements du Pays de Galles et amèneraient toutes les autres entreprises hôtelières beaucoup plus loin dans le commerce sous-viable ».

Mais les données publiées par le gouvernement britannique montrent une autre journée record pour les infections à Covid, avec 119 789 personnes testées positives pour le virus le 23 décembre.

Malgré une augmentation des cas de coronavirus, le site Web du gouvernement britannique suggère que les décès hebdomadaires dus au virus ont diminué de 2,4% par rapport aux sept jours précédents.

A NE PAS MANQUER :

Covid LIVE : les restrictions du Nouvel An semblent « peu probables » [LIVE]

Pourquoi le vaccin AstraZeneca ne fait-il pas partie du programme de rappel ? [REVEALED]

Piers Morgan a riposté aux tentatives réveillées d’interdire la chanson de Noël [INSIGHT]

À la suite des appels du Premier ministre à « Get Boosted Now », les Britanniques ont été vaccinés en masse.

932 501 jabs supplémentaires ont été administrés le 22 décembre, dont 840 038 comme troisièmes doses ou vaccins de rappel.

Un peu plus de 55% des Britanniques âgés de 12 ans et plus ont maintenant reçu leur troisième jab.

Près de 90 pour cent ont reçu leur première dose et 82 pour cent ont été doublement vaccinés.