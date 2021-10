Nicola Sturgeon exhorté à retirer les députés du SNP de Westminster pour forcer IndyRef2 | Politique | Nouvelles

Dans une lettre aux députés et aux MSP, le Scottish Sovereign Research Group (SSRG) a également affirmé que l’approche actuelle du SNP pour un deuxième vote n’allait nulle part. La première ministre écossaise a déclaré qu’elle souhaitait qu’un deuxième référendum sur l’indépendance ait lieu avant la fin de 2023, sous réserve de l’état de la pandémie de COVID-19.

Mais le Premier ministre devrait toujours autoriser un vote légal et a jusqu’à présent fait part de sa réticence à accorder une ordonnance en vertu de l’article 30 requise pour un référendum.

Dans la lettre, le groupe de réflexion déclare avoir « observé avec une inquiétude croissante » la stratégie déclarée du gouvernement écossais dirigé par le SNP, consistant à organiser un référendum au cours de la législature actuelle en vertu d’une ordonnance de l’article 30 du gouvernement britannique.

Cependant, les ministres du SNP devraient également présenter un projet de loi référendaire qui pourrait également être adopté par le Parlement écossais sans le consentement de Westminster.

Ils soulignent que l’approche visant à atteindre l’indépendance était « chargée de risques » et « pourrait faire en sorte que l’indépendance ne soit pas atteinte de notre vivant ».

Il est clair : « Par conséquent, en tant que nation, nous devons rechercher d’autres moyens pacifiques et démocratiques pour parvenir rapidement à l’indépendance. »

Le groupe de réflexion, qui se compose d’un groupe de penseurs indépendants non partisans, a fait valoir que l’Écosse pourrait devenir indépendante si les députés écossais se retiraient de Westminster.

Ils ont fait valoir qu’il n’y avait rien dans la Constitution britannique qui empêchait une majorité de députés écossais, « représentant le parti écossais du traité d’Union de 1707 », de tenir un vote pour se retirer du Royaume-Uni.

Le groupe de réflexion a ajouté dans la lettre : « Lorsque le traité d’Union a été négocié et ratifié en 1707, il devait s’agir d’une Union d’égaux entre l’Écosse et l’Angleterre.

« C’est le point de vue informé du SSRG qu’il n’y a rien dans la constitution non écrite du Royaume-Uni qui empêche une majorité de députés écossais, représentant le parti écossais au Traité d’Union, de voter collectivement pour s’en retirer.

« Cela signifierait que si 30 des 59 députés écossais votaient en faveur du retrait, le traité d’Union serait annulé. »

L’organisation a également suggéré que le Parlement écossais pourrait adopter une motion pour déclarer que « l’Écosse est une nation souveraine » et qu’elle « se retire avec effet immédiat » de l’Union.

Ils ont affirmé que Holyrood pourrait faire le pas parce que le Parlement après les élections de 2021 comprend une majorité de députés dont les partis ont déclaré leur soutien à l’indépendance.

La lettre expliquait : « On pourrait faire valoir que la majorité indépendantiste au Parlement écossais n’a pas été élue avec le mandat de se retirer du traité d’Union et ne peut donc pas suivre cette voie.

« Cependant, les gouvernements élus ont le pouvoir, et en fait le devoir, de prendre toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour servir au mieux les intérêts de leur électorat et de la nation qu’ils représentent. »

La lettre intervient après que le député du parti Alba, Kenny MacAskill, ait fustigé le record du SNP à Westminster depuis le glissement de terrain en Écosse en 2015, affirmant qu’ils avaient réalisé un « squat accroupi ».

Il a souligné que peu de mouvement avait été fait avec les conservateurs et des appels répétés pour que le parti adopte une politique de semi-abstentionnisme.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait assister à un événement où les députés du SNP pourraient refuser de prendre place pour protester contre la position du gouvernement britannique sur IndyRef2, il a répondu : « Cela devrait être envisagé à un moment donné.

« De la même manière, si le gouvernement britannique refuse un référendum, nous devons envisager des alternatives à un référendum.

« C’est pourquoi le mouvement Yes est frustré par le manque de stratégie du SNP, et pourquoi je pense qu’il prendra des mesures pour nous donner un bien plus grand contrôle sur notre destin, et ne pas le laisser aux caprices de Boris Johnson. »