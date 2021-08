Nicola Sturgeon exhorte Boris Johnson à organiser un sommet de quatre pays sur la crise afghane | Politique | Nouvelles

M. Blackford a déclaré qu’il était crucial que le gouvernement britannique travaille avec les gouvernements décentralisés et fasse preuve de leadership en “ouvrant nos portes” et en fournissant des itinéraires sûrs pour la réinstallation. Le leader du SNP Westminster a également appelé le gouvernement britannique à annuler ses coupes dans l’aide internationale et à jouer un rôle de premier plan dans le financement et le soutien des efforts humanitaires pour sauver des vies et protéger les droits humains des femmes et des filles.

M. Blackford a plaidé aujourd’hui, soutenu par le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, qui a promis que le gouvernement écossais était prêt à “jouer pleinement notre rôle” pour aider les réfugiés afghans fuyant la “situation horrible” dans leur pays.

Le député de Skye et Lochaber a ajouté : “La situation épouvantable en Afghanistan est l’un des plus grands échecs de la politique étrangère des temps modernes – et le gouvernement britannique porte sa part de responsabilité.

« L’Écosse est prête à jouer pleinement son rôle dans la réinstallation des réfugiés et la lutte contre la crise humanitaire.

« Il est vital que le gouvernement britannique travaille avec les gouvernements décentralisés et fasse preuve de leadership, notamment en ouvrant nos portes et en fournissant des itinéraires sûrs pour la réinstallation. »

M. Blackford a souligné le travail des autorités canadiennes qui ont déclaré avoir accueilli un vol rempli de réfugiés afghans.

L’organisme canadien d’immigration a déclaré qu’il aiderait à réinstaller 20 000 Afghans menacés par le groupe islamiste.

Il a poursuivi: “Il ne fait aucun doute que le Royaume-Uni doit également s’engager à assumer un leadership à cette échelle.

“Les coupes du gouvernement conservateur dans l’aide internationale doivent être inversées, et le Royaume-Uni doit jouer un rôle de premier plan dans le financement et le soutien des efforts humanitaires pour sauver des vies, promouvoir la paix et protéger les droits humains, en particulier ceux des femmes et des filles – avec un fonds spécifique dédié à la crise humanitaire afghane.

“La priorité immédiate doit être de faire tout ce que nous pouvons pour protéger des vies – mais avec le temps, il doit également y avoir une chance d’examiner comment l’implication du Royaume-Uni en Afghanistan a si mal tourné.

“Le gouvernement britannique doit s’engager dans une future enquête menée par un juge sur la guerre en Afghanistan pour assurer un examen minutieux, une responsabilité et des leçons apprises.”

PLUS À VENIR