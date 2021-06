Nicola Sturgeon exige que le Royaume-Uni prenne les demandes du SNP “au sérieux” après le sommet critique | Politique | Nouvelles

Le premier ministre a publié une déclaration sévère exhortant le premier ministre à donner suite à son plan d’inclure la contribution des quatre nations dans son plan directeur. Elle a déclaré que l’engagement de Holyrood à travailler avec Westminster dépendait de la question de savoir si les “principales préoccupations” des Écossais sont écoutées et traitées.

Mme Sturgeon a déclaré: «Nous sommes bien sûr disposés à travailler ensemble sur la reprise après la pandémie, mais le gouvernement britannique doit écouter et agir sur les principales préoccupations du gouvernement écossais.

«En raison des pouvoirs qui incombent à Westminster, les décisions prises par le gouvernement britannique ont un impact majeur sur le type de reprise équitable que nous essayons de construire en Écosse.

«J’ai demandé l’assurance qu’il n’y aurait pas de retour à l’austérité cruelle et dommageable du passé et que le congé et l’augmentation de 20 £ du crédit universel seront prolongés.

“La preuve de la valeur de cette réunion dépend de la question de savoir si le gouvernement britannique prend ces problèmes au sérieux et réagit en conséquence.”

Le chef du Parti national écossais (SNP) a ensuite accusé le gouvernement de M. Johnson de saper la décentralisation.

Elle a ajouté : « Cette réunion a également eu lieu à un moment où le gouvernement britannique sape la décentralisation par le biais de la loi sur le marché intérieur et détourne des fonds du Parlement écossais.

« Cela doit cesser et, à la place, le gouvernement britannique doit commencer à traiter le gouvernement écossais et les autres gouvernements décentralisés comme des partenaires égaux.

« Son avertissement au Premier ministre a été repris par le premier ministre travailliste gallois Mark Drakeford, qui a également assisté à la réunion virtuelle.

Le chancelier Rishi Sunak et le duché de Lancaster Michael Gove étaient également présents ainsi que des ministres et des responsables des administrations déconcentrées.

Les ministres ont convenu que la réunion offrait une occasion importante de dialogue entre le gouvernement britannique et les administrations décentralisées.

M. Johnson a cherché à accroître le sentiment d’unité entre les quatre nations de l’appel.

Il a expliqué que, bien qu’il existe des divergences de vues sur la question de l’avenir constitutionnel du Royaume-Uni et que le gouvernement britannique et les administrations décentralisées ne seront pas toujours d’accord, ces différences ne devraient pas nous empêcher de travailler ensemble pour assurer une reprise solide pour toutes les régions du pays.

M. Sunak a profité de l’occasion pour exposer le soutien direct à l’échelle du Royaume-Uni fourni par le Trésor en réponse à la pandémie.

Le package valait environ 352 milliards de livres sterling en 2020-21 et 2021-22.

La chancelière a rappelé aux personnes présentes à l’appel comment les sacrifices du peuple britannique, associés à notre programme de soutien complet et au déploiement continu des vaccins, ont jeté les bases de la reprise.

Pour l’avenir, a-t-il déclaré, alors que les restrictions sont progressivement levées, il y a des raisons d’être prudent avec des données montrant que le plan du gouvernement pour l’emploi fonctionne.

Jeudi, les ministres se sont abstenus de placer d’autres pays sur la liste verte des voyages.