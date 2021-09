Nicola Sturgeon fait face à l’exode écossais alors que les vacanciers contournent les règles de voyage strictes | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les vacanciers écossais ont contourné les règles de voyage strictes de Nicola Sturgeon en traversant la frontière anglaise pour économiser de l’argent sur les tests Covid. Le Premier ministre écossais a refusé de suivre l’Angleterre après que le secrétaire aux Transports Grant Shapps a supprimé la nécessité d’un test PCR coûteux deux jours après son arrivée au sud de la frontière. Alors que l’Écosse a suivi l’Angleterre en simplifiant le système de feux de circulation, les tests coûteux de PCR Covid restent obligatoires.

Le journaliste de GB News Scotland, David Donaldson, a fait remarquer qu’il y avait un exode de vacanciers écossais de l’autre côté de la frontière vers l’Angleterre.

S’exprimant depuis l’aéroport d’Édimbourg, M. Donaldson a déclaré que des Écossais se rendaient en Angleterre pour éviter des règles de voyage Covid plus restrictives.

Il a expliqué: “Les règles pour le moment sont que vous devez passer un test PCR au départ. Sur le chemin du retour, vous devez passer un test PCR dans les deux jours suivant votre retour.

“C’est donc un autre coût, ainsi que les tracas d’avoir à faire le test également.”

Le journaliste de GB News a poursuivi: “Pour l’Angleterre, cela est sur le point de devenir beaucoup plus facile.

“Pas de tests PCR, flux latéral à la place et fusion des listes orange et verte, ce qui permettra aux gens de voler vers d’autres pays.

“Comme toujours ici, c’est une approche plus prudente. Le test PCR restera en place pour le moment.

“C’est assez vide ici. Les gens voyagent d’Écosse à Newcastle, de Leeds à Manchester, à Liverpool et prennent l’avion à partir de là parce que ce sera beaucoup, beaucoup plus facile pour eux.”

Les voyageurs interrogés par GB News ont critiqué “l’incohérence” entre les pays d’origine, tandis qu’un autre a déclaré qu’il était “trop” et “idiot” de faire un test du jour 2.

L’aéroport d’Édimbourg a prédit que les passagers écossais traverseraient la frontière pour économiser sur les coûts de test.

Un porte-parole de l’aéroport a déclaré: “Nous sommes maintenant le pays le plus restrictif d’Europe, mais il n’y a aucune justification ni aucun avantage pour la santé à conserver les mesures de test, ce que les professionnels cliniques et les experts ont eux-mêmes déclaré.

“C’est une excellente nouvelle pour les aéroports de Manchester et de Newcastle.

“Les passagers s’y rendront désormais pour éviter des tests coûteux et économiser environ 100 £ par personne, ce qui retirera de l’argent à l’économie écossaise et menacera la capacité de notre compagnie aérienne.”

Défendant la décision du gouvernement écossais, le secrétaire aux Transports du pays, Michael Matheson, a déclaré qu’il y avait des “inquiétudes” qu’un assouplissement des règles par l’Angleterre “affaiblirait notre capacité à protéger la santé publique des communautés écossaises”.

Les agences de voyages ont déclaré qu’elles avaient déjà constaté une augmentation des réservations à la suite de la règle des voyages en Angleterre.

Steve Heapy, directeur général du voyagiste Jet2, a déclaré qu’il y avait eu une réaction “phénoménale” des consommateurs depuis l’annonce.

Thomas Cook a déclaré que les réservations à mi-parcours d’octobre étaient trois fois plus élevées qu’en août et qu’il s’attendait à ce que ce week-end soit le plus important de l’année.