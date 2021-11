Nicola Sturgeon fait face à une nouvelle bataille avec Boris au sujet du champ pétrolifère des Shetland – SNP brise les rangs | Politique | Nouvelles

Le secrétaire écossais du gouvernement britannique, Alister Jack, a déclaré qu’il serait « insensé de penser que nous pouvons simplement fuir le pétrole et le gaz » et que le champ pétrolier de Cambo devrait être approuvé à « 100 % » pour le forage. Ce forage pourrait commencer dès l’année prochaine. Cependant, le premier ministre Nicola Sturgeon, dont le SNP au pouvoir fait partie d’une coalition avec les Verts écossais à Holyrood, a déclaré: « Je ne pense pas que nous puissions continuer à donner le feu vert à de nouveaux champs pétroliers.

« Donc, je ne pense pas que Cambo devrait obtenir le feu vert. »

Cambo est un champ pétrolifère proposé à 75 km à l’ouest de la côte des Shetland, qui contiendrait environ 800 millions de barils de pétrole.

Le Premier ministre écossais a déclaré à Holyrood : « La présomption serait que Cambo ne pourrait et ne devrait pas réussir une évaluation climatique rigoureuse ».

Elle a ajouté : « Je ne pense pas que nous puissions continuer à extraire du pétrole et du gaz indéfiniment, c’est pourquoi nous nous sommes éloignés de la politique de reprise économique maximale. »

Sa déclaration a été saluée par les Verts écossais, leur porte-parole pour le climat, Mark Ruskell, déclarant: «Je salue cette clarté du Premier ministre.

«Elle a tout à fait raison de dire que l’expansion du pétrole et du gaz est une folie pendant la crise climatique pressante.

« C’est pourquoi, avec les Verts au gouvernement, l’Écosse investit dans les alternatives, développe les énergies renouvelables et décarbonise les maisons et les transports, créant de nouveaux emplois en cours de route. »

La COP26, qui s’est tenue sur le terrain d’origine de Sturgeon, « a convenu pour la première fois d’accélérer les efforts visant à réduire progressivement l’énergie au charbon et les subventions inefficaces aux combustibles fossiles », selon les termes de l’UE, et a placé les dirigeants mondiaux sous une pression croissante pour investir dans énergie verte.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon se tortille alors que le SNP prépare la COP26 sous le feu

Mary Church, de l’organisation, a déclaré : « Nous nous félicitons de la reconnaissance par le Premier ministre du fait qu’il n’y a aucun test climatique crédible que le champ pétrolier de Cambo pourrait jamais réussir.

« C’est une avancée importante de la position du gouvernement écossais, qui doit maintenant se traduire par une opposition claire à tous les nouveaux projets de combustibles fossiles. »

Le conseiller politique de Greenpeace UK, Sam Chetan Welsh : « Nous souhaitons la bienvenue au Premier ministre qui fait preuve de leadership, écoute la science et dit non au champ pétrolier de Cambo, qui n’a pas sa place dans la transition vers l’avenir sobre en carbone de l’Écosse.

« J’espère que cela, en plus des nombreux commentaires similaires de scientifiques, d’experts en énergie et de dirigeants du monde entier, clarifie la situation pour le Premier ministre. »

M. Kerr, le porte-parole de Holyrood Energy, a ajouté: « Poussée par les travaillistes, Nicola Sturgeon a confirmé qu’elle était contre le champ de Cambo et les milliers d’emplois écossais qu’il protégerait. »

Il a commenté: « Seuls les conservateurs écossais sont déterminés à défendre les moyens de subsistance des travailleurs du pétrole et du gaz en Écosse alors que nous passons au zéro net. »

Cependant, Oil and Gas UK, association professionnelle de l’industrie, a déclaré que le champ pétrolifère de Cambo est le seul moyen pour le Royaume-Uni de ne pas exiger d’importations de l’étranger.

Jenny Stanning, directrice des relations extérieures d’Oil and Gas UK, a déclaré : « Alors que nous accélérons les énergies plus vertes pour aider l’Écosse à atteindre le zéro net d’ici 2045, nous aurons toujours besoin de pétrole et de gaz à mesure que ces technologies sont développées, pour éviter que les lumières ne s’allument. dehors.

« L’arrêt de notre propre production signifie que nous devrons simplement l’importer de Russie, du Qatar et d’autres pays à un coût plus élevé pour le contribuable, les emplois et l’environnement. »