Nicola Sturgeon fait face au compte des électeurs sur le plan de référendum sur l’indépendance de l’Écosse | Politique | Nouvelles

Andrew Bowie demande “ pourquoi Sturgeon a-t-il induit le peuple écossais en erreur ”

Le Premier ministre écossais a déclaré qu’un nouveau référendum était “une question de savoir quand, pas si” et a promis de tenir un vote sur l’indépendance dès que la pandémie serait terminée. Mme Sturgeon a fait valoir que le SNP et le Parti vert remportant la majorité des sièges à Holyrood lui avaient donné un mandat.

Mais le sondeur James Johnson, qui a joué un rôle clé dans la conduite d’enquêtes et de groupes de discussion pour le n ° 10 sous la direction de Theresa May, a déclaré que le SNP risquait de s’aliéner ses partisans en organisant un vote.

Parlant à Express.co.uk des recherches qu’il a menées à l’approche des élections, il a déclaré que certains électeurs du SNP avaient apporté leur soutien à Mme Sturgeon car ils ne pensaient pas qu’elle donnerait suite et organiserait un référendum.

“Certains de ces électeurs du SNP qui ont voté le SNP pour ces raisons plus nationales ont dit qu’ils se sentiraient vraiment surpris, déçus, trompés si Nicola Sturgeon allait organiser un référendum”, a-t-il dit.

«Quand vous regardez les sondages, les gens sont opposés à un référendum de si tôt, y compris pas une partie insignifiante des gens qui ont voté pour le SNP.

LIRE LA SUITE: Fureur écossaise: Nicola Sturgeon a déclaré: “ Nous ne voulons pas l’indépendance ”

Les électeurs du SNP se sentiraient “ trompés ” si un nouveau référendum était organisé selon le sondeur (Image: PA)

«Une bonne partie des gens qui ont voté pour le SNP l’ont fait parce qu’ils ont été impressionnés par la gestion de la pandémie par Nicola Sturgeon, pas parce qu’ils voulaient un référendum sur l’indépendance.

“Si vous regardez la préparation du vote, Nicola Sturgeon et le SNP essayaient de faire comprendre aux électeurs que l’indépendance n’était pas leur priorité absolue et qu’ils allaient se concentrer sur les questions nationales à la place.”

Il a déclaré que Mme Sturgeon marchait sur la corde raide sur l’indépendance et pouvait voir ses plans se retourner contre lui.

Il a dit: «Si Sturgeon se trompe dans le message et se retourne contre le SNP et dit« pourquoi diable ne vous concentrez-vous pas sur les écoles, le NHS, etc. », alors cela va évidemment être mauvais pour Sturgeon.

«On pouvait voir le soutien du SNP et celui de l’indépendance s’éroder.

“C’est un très, très bon équilibre.”

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon “ panique ” – Le temps presse pour IndyRef2

Nicola Sturgeon a reçu des votes d’Écossais qui souhaitent que l’accent soit mis sur la pandémie (Image: PA)

Le SNP espère organiser un nouveau référendum au cours de la session actuelle du parlement (Image: PA)

Le Premier ministre Boris Johnson a passé des mois à réviser son unité de l’Union, qui vise à renforcer la force du Royaume-Uni pour aider à éliminer la menace de l’indépendance de l’Écosse.

Au cours des dernières semaines, son ton sur le sujet s’est adouci, n’écartant pas la possibilité de tenir un référendum à un moment donné dans le futur, mais affirmant que ce n’est pas le moment d’un nouveau vote.

Il a déclaré le matin après l’élection de Holyrood: “Je ne pense pas que ce soit le moment d’avoir plus de querelles constitutionnelles, de parler de déchirer notre pays, alors qu’en réalité les gens veulent guérir notre économie et rebondir ensemble.”

NE MANQUEZ PAS:

Qu’est-ce que les Scots Nats détestent tant au Royaume-Uni, sommes-nous si mauvais? [COMMENT]

Les Écossais basés en Angleterre pourraient obtenir le vote lors d’un nouveau référendum sur l’indépendance [INSIGHT]

Esturgeon attaqué alors que le SNP dépense l’argent des contribuables pour de NOUVEAUX drapeaux européens [REACTION]

Boris Johnson a rejeté tout référendum dans un proche avenir (Image: SKY)

James Johnson a déclaré que la stratégie de repousser le calendrier pourrait empêcher le SNP d’obtenir son indépendance.

“Si ce langage reste le même, cela peut être juste suffisant pour pouvoir rejeter un référendum sur l’indépendance avec ces électeurs conduits vers le camp de Nicola Sturgeon”, a-t-il déclaré avant d’avertir: “Il est si facile de se tromper ici.

“Il y a quelques mois, compte tenu de la situation de cette politique, il aurait été très facile d’imaginer Boris Johnson sortir sur les marches du n ° 10, en disant ‘jamais jamais, une fois par génération, ne pas la divertir’, et cela vraiment retour de flamme.

“Cela ne s’est pas produit.

Résultats des élections en Écosse 2021 (Image: EXPRESS)

“Il y a plus un plan et plus une idée de ce que les messages fonctionnent et de ceux qui ne fonctionnent pas.”

Aux élections de Holyrood, le SNP a remporté 64 sièges de plus qu’en 2016.

En plus des huit sièges remportés par le Parti vert, les partis indépendantistes ont remporté 72 des 129 au Parlement.

Cependant, les syndicalistes ont souligné le fait que les partis pro-britanniques ont remporté une part majoritaire (50,4%) des voix dans les sièges de circonscription.