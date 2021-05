Nicola Sturgeon fume chez Boris Johnson à cause du chaos de Glasgow – exige des réponses «urgentes» | UK | Nouvelles

Cela s’est heurté à des manifestations de masse au cours desquelles des manifestants ont encerclé un véhicule du Home Office et ont refusé de bouger. La police a emménagé mais a décidé que les deux hommes devaient être libérés pour désamorcer la situation.

Ils avaient été détenus pour «soupçons d’infractions liées à l’immigration».

Mme Sturgeon a tweeté: «Les événements d’aujourd’hui étaient entièrement dus aux actions du Home Office.

«La police écossaise était dans une position désagréable – elle n’aide pas à l’expulsion des demandeurs d’asile mais a le devoir de protéger la sécurité publique.

«À la fois comme MSP et comme FM [First Minister], J’exigerai du gouvernement britannique l’assurance qu’il ne créera plus jamais, par ses actions, une situation aussi dangereuse.

«Aucune assurance n’a été donnée – et franchement aucune empathie démontrée – lorsque j’ai réussi à parler à un jeune ministre plus tôt.

«Je suis fier de représenter une circonscription et de diriger un pays qui accueille et montre son soutien aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.»

La police a été déployée après que le véhicule du Home Office a été encerclé, mais après une «évaluation appropriée des risques» a décidé que les deux hommes devaient être libérés.

Dans un communiqué, la police écossaise a déclaré: «Afin de protester contre la sécurité, la santé publique et le bien-être de toutes les personnes impliquées dans la détention et la manifestation qui a suivi dans Kenmure Street, Pollockshields, aujourd’hui, le surintendant principal Mark Sutherland a, après une évaluation des risques appropriée , a pris la décision opérationnelle de relâcher les hommes détenus par la police britannique de l’immigration dans leur communauté entre-temps.

Alors que de nombreux manifestants portaient des masques, ils ne semblaient pas distancer socialement.

Les grands événements publics restent illégaux en vertu de la réglementation sur les coronavirus.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le gouvernement britannique s’attaque à l’immigration illégale et aux torts qu’elle cause, souvent aux personnes les plus vulnérables en expulsant celles qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni.

«L’opération à Glasgow a été menée en relation avec des infractions présumées en matière d’immigration et les deux ressortissants indiens se sont conformés à tout moment aux agents.

«Le gouvernement britannique continue de lutter contre la migration illégale sous toutes ses formes et notre nouveau plan pour l’immigration accélérera le renvoi de ceux qui sont entrés illégalement au Royaume-Uni.»

Mme Sturgeon a affirmé que l’opération du Home Office constituait un «risque pour la santé et la sécurité».

Elle a commenté: «Je suis fondamentalement en désaccord avec la politique d’immigration du Home Office britannique, mais même en mettant cela de côté, cette action était inacceptable.

«Agir de cette manière, au cœur d’une communauté musulmane alors qu’ils célébraient l’Aïd, et dans une zone connaissant une épidémie de Covid, représentait un risque pour la santé et la sécurité.»