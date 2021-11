Il y a deux semaines, le Premier ministre a déclaré que l’extraction illimitée de combustibles fossiles n’était pas conforme aux obligations climatiques de l’Écosse, insistant sur le fait que l’accent serait mis sur la « transition juste la plus rapide possible pour le secteur pétrolier et gazier ». Mais l’organisation de campagne environnementale a affirmé qu’en dépit de ces commentaires, le gouvernement écossais « a snobé l’opportunité » de rejoindre une nouvelle alliance Beyond Oil and Gas dévoilée lors de la conférence de cet après-midi (jeudi). L’organisme écossais a déclaré que les ministres du pays avaient déjà discuté de l’alliance en question avec leurs homologues danois.

Le Danemark et le Costa Rica sont des membres fondateurs du groupe qui milite pour un abandon de l’utilisation du pétrole et du gaz. La France, l’Irlande, le Pays de Galles, la Nouvelle-Zélande, le Québec et la Suède font partie des autres membres.

Au cours de la COP26, Nicola Sturgeon a été photographiée avec des personnalités comme Greta Thunberg, militante pour le climat, et a déclaré lors d’une réunion la semaine dernière : « Je vous promets que nous accélérerons aussi loin et aussi vite que possible la transition des combustibles fossiles ».

Ces derniers jours, le Premier ministre a averti les grands émetteurs qu’ils devaient « intensifier » et a également parlé du « fonds pour la justice climatique » de l’Écosse, qui vise à aider les pays à gérer les impacts du changement climatique.

Mais les Amis de la Terre Ecosse sont furieux que son gouvernement « ne soit pas disposé à rejoindre cette nouvelle Alliance malgré le fait que la combustion de combustibles fossiles soit le principal moteur de la crise climatique ».

Le directeur des Amis de la Terre en Écosse, le Dr Richard Dixon, a déclaré: «Nicola Sturgeon tient à utiliser le langage de la justice climatique et à être photographiée avec Greta Thunberg, mais à un moment donné, sa belle rhétorique doit se traduire par un engagement à arrêter la production de pétrole et de gaz. qui est le moteur de la crise climatique.

« Refuser de rejoindre l’Alliance Beyond Oil and Gas est un échec à donner suite au récent changement de position de son gouvernement de ne plus soutenir l’extraction illimitée de pétrole et de gaz. »

Il a ajouté : « Au lieu de se ranger du côté des sociétés pétrolières et gazières, le gouvernement écossais doit veiller à ce que les personnes et les communautés travaillant dans le pétrole et le gaz soient au cœur de la planification d’une élimination juste et rapide des combustibles fossiles, tout en développant les énergies renouvelables pour aider créer des emplois verts décents.

« C’est formidable de voir cette Alliance mettre l’accent sur l’élimination progressive des combustibles fossiles, mais il est préoccupant de voir de nombreux grands pays producteurs de pétrole et de gaz ne pas vouloir s’inscrire.

« L’accent sera désormais mis sur la réalisation de la transition juste la plus rapide possible pour le secteur pétrolier et gazier – une transition qui crée des emplois et des avantages économiques, assure notre sécurité énergétique et respecte nos obligations climatiques ».

Lors d’un discours prononcé le même jour devant des étudiants de l’université de Strathclyde, le Premier ministre a déclaré : « Nous devons accepter que la récupération illimitée des hydrocarbures n’est pas conforme aux objectifs de l’Accord de Paris.

« La transition vers le net zéro peut et apportera de nombreuses opportunités de progrès économique et environnemental.

« Notre engagement à soutenir une transition juste pour l’Écosse et pour le secteur pétrolier et gazier garantira que nous aidons la main-d’œuvre à saisir ces opportunités futures.

« En Écosse, notre transition juste mettra l’équité pour les travailleurs et les communautés au premier plan.

« Cet accent mis sur la justice et l’équité sera au cœur de l’approche de l’Écosse à la COP26. »