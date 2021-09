Nicola Sturgeon humilié alors que la stratégie « mince » du SNP sévissait « Il n’y a rien là-bas ! | Politique | Nouvelles

in

Le député conservateur écossais Murdo Fraser a critiqué Nicola Sturgeon et son gouvernement de coalition SNP/Verts, insistant sur le fait que “tout ce qui les obsède, c’est un autre référendum sur l’indépendance”. Le Premier ministre a demandé aux fonctionnaires de plaider en faveur de l’indépendance de l’Écosse en annonçant mardi son programme gouvernemental pour l’année. M. Fraser a qualifié les propositions de “minces” car il a noté que le SNP sera en mesure de mener des réformes supplémentaires grâce à une augmentation de 15% du financement des soins sociaux de Westminster.

S’adressant à BBC ScotNine, le MSP de Mid-Scotland & Fife a déclaré: «Un mince ensemble de propositions émanant du gouvernement écossais écossais.

« Vraiment, ce que les gens recherchaient, et ce qu’on nous avait promis avant les élections, bien sûr, était une concentration incessante sur la récupération de Covid.

« Rien ici pour les affaires. Rien ici vraiment car elle aime aider les services publics comme le NHS, ou l’éducation.

“Mais beaucoup bien sûr sur l’indépendance, qui est la dernière chose dont nous avons besoin à ce stade.” LIRE LA SUITE : « Prenez un coup ! » Joe Biden sera jugé pour des problèmes intérieurs concernant l’Afghanistan à mi-parcours 2022

L’animateur de The Nine de la BBC Scotland est intervenu: “Ils ont promis un montant révolutionnaire de dépenses pour les soins sociaux et le NHS.”

M. Fraser a poursuivi: «Eh bien, bien sûr, c’est grâce au gouvernement britannique que davantage d’argent est mis à disposition à partir d’aujourd’hui pour soutenir le NHS en Écosse.

« Si vous regardez la liste des factures, c’est une liste très mince de factures, à moins que vous ne soyez intéressé par les renards ou les pare-feu.

«Où sont les projets de loi pour améliorer le NHS, pour améliorer l’éducation.

« Où sont les factures pour aider l’économie ? »

Il reprit : « Rien. Il n’y a rien là-bas.

“Tout ce qui les obsède, c’est un autre référendum sur l’indépendance.”

Le programme législatif de Mme Sturgeon comprend un référendum et des politiques convenues avec les Verts, avec lesquels le SNP a finalisé une alliance gouvernementale la semaine dernière.

A NE PAS MANQUER :

Cependant, les partis d’opposition écossais l’ont exhortée à se concentrer sur la reprise après la pandémie de COVID-19 plutôt que sur l’indépendance.

Boris Johnson a déclaré que l’Écosse recevrait plus d’un milliard de livres sterling alors qu’il annonçait son intention de lever des fonds supplémentaires pour la réforme de la protection sociale à travers le Royaume-Uni.

Le Premier ministre a annoncé qu’à la suite de la pandémie de COVID-19, le gouvernement britannique allait introduire un nouveau prélèvement pour la santé et les services sociaux, basé sur une augmentation de 1,25% des cotisations à l’assurance nationale (NI).

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une “approche raisonnable et équitable” pour payer les réformes – malgré le non-respect d’un engagement manifeste de ne pas augmenter les contributions de NI.

Cependant, le SNP a averti que les changements seraient la version du Premier ministre de la “taxe de vote”, le chef du parti à Westminster, Ian Blackford, accusant le conservateur d’imposer deux fois les travailleurs écossais.

M. Blackford a déclaré: “En augmentant cette taxe à travers le Royaume-Uni, les conservateurs taxent deux fois les travailleurs écossais – les obligeant à payer la facture des soins sociaux en Angleterre ainsi que chez eux en Écosse.

“Il s’agit de la taxe de vote du Premier ministre sur les travailleurs écossais pour payer les soins sociaux anglais.”