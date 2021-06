Nicola Sturgeon humilié alors que le Royaume-Uni a dû intervenir pour renflouer l’Écosse à cause de l’aide sociale | Royaume-Uni | Nouvelles

En vertu de la loi écossaise de 2016 qui a suivi le non, Holyrood a obtenu le pouvoir sur 11 prestations d’une valeur de 3 milliards de livres sterling, soit environ 15 % des dépenses de sécurité sociale au nord de la frontière. Bien qu’ils aient critiqué la façon dont le ministère britannique du Travail et des Pensions (DWP) supervise ces prestations, les ministres du SNP ont initialement décidé d’attendre pour en fournir certaines en raison de la complexité du processus et de la nécessité de créer une nouvelle agence écossaise de prestations. Holyrood a ensuite promis qu’ils seraient pleinement opérationnels d’ici la fin de la législature actuelle en 2021.

Dans une déclaration surprise en février 2019, cependant, la secrétaire à la Sécurité sociale, Shirley-Anne Somerville, a annoncé que, pour que le système soit correct, le groupe de prestations n’aurait pas été entièrement dévolu avant 2024.

Un hold-up clé est le transfert des dossiers du DWP pour le remplacement écossais du paiement personnel indépendant (PIP).

Il y a 190 000 réclamations PIP en Écosse, d’une valeur pouvant atteindre 145,35 £ par semaine pour une personne en âge de travailler souffrant de problèmes de santé ou d’invalidité de longue durée.

Mme Somerville a déclaré: «Nous commencerons le travail de transfert de personnes de DWP à notre agence l’année prochaine. Cela implique de déplacer plus d’un demi-million de cas – 10 pour cent des personnes en Écosse.

« De tels transferts ont dans le passé causé d’énormes problèmes lorsque DWP a migré des personnes au sein de ses propres systèmes de prestations.

« Ce qui n’a pas été fait auparavant, c’est le transfert de personnes d’une agence gouvernementale à une autre, et nous devons le faire de manière efficace et sécurisée et en collaboration avec le DWP. Avec leur coopération, je m’attends à ce que la majorité des personnes soient transférées d’ici 2023, avec tous les cas entièrement transférés d’ici 2024. »

L’ancienne députée conservatrice Michelle Ballantyne a accusé le SNP d'”hypocrisie totale”.

Elle a déclaré: «Pendant deux ans, le SNP a critiqué le DWP … a suscité des attentes et promis la terre à certaines des personnes les plus vulnérables d’Écosse.

«Et après les promesses répétées que le nouveau système serait opérationnel d’ici la fin de cette législature, nous apprenons maintenant qu’il faudra 2024 avant que le successeur du PIP ne soit en place.

« Et cela vient du parti qui a dit qu’il pourrait créer un pays indépendant en 18 mois. [Ms Somerville] doit s’excuser auprès du personnel écossais du DWP qu’elle a dénigré à plusieurs reprises. »

Le député travailliste Mark Griffin a déclaré: «Le gouvernement SNP a laissé les personnes vulnérables à la merci du DWP et des conservateurs insensibles depuis bien trop longtemps déjà.

“Les ministres doivent s’excuser auprès de tous ceux qui ont droit à la sécurité sociale en Écosse et qui sont laissés aux mains des conservateurs.

«Retarder le contrôle total des pouvoirs jusqu’en 2024 est une trahison des personnes vulnérables à qui on a dit que le gouvernement écossais assumerait la responsabilité pendant ce mandat.

“Cela tourne également en dérision les promesses du SNP en 2014 selon lesquelles un État écossais séparé pourrait être mis en place dans les 18 mois – les personnes vulnérables attendront depuis une décennie la dévolution des pouvoirs de sécurité sociale.”

Un calendrier du gouvernement écossais, mis à jour pour la dernière fois en juin 2019, indiquait que le transfert final des dossiers du DWP n’aurait pas lieu avant 2025.

En avril 2018, des plans d’urgence avaient été mis en place pour faire face exactement à cette situation.

L’ancienne secrétaire au Travail et aux Pensions, Esther McVey, a déclaré aux membres du Parlement écossais que davantage d’informations étaient nécessaires sur la manière dont le gouvernement écossais prévoyait de fournir ces prestations, en particulier en ce qui concerne 1,8 milliard de livres sterling d’aide aux personnes handicapées chaque année.

Elle a déclaré: “Nous devons savoir plus rapidement et plus rapidement ce que le gouvernement écossais aimerait faire avec ces avantages … pour qu’ils soient en mesure de livrer les choses de manière sûre et rapide.”

Pressée par le député conservateur Adam Tomkins de savoir si le gouvernement écossais aurait été en mesure de fournir une aide aux personnes handicapées d’ici 2021, Mme McVey a déclaré que des mesures auraient été mises en place pour assurer la continuité des prestations en cas de retard dans le transfert des pouvoirs. .

Elle a déclaré au comité de sécurité sociale d’Holyrood : « Nous devons nous assurer que les demandes en Écosse reçoivent le soutien dont elles ont besoin.

“Nous devrons mettre en place des mesures pour garantir que si le gouvernement écossais ne peut pas le faire, nous finirons sans aucun doute par continuer à le faire par le biais d’accords d’agence.”

La semaine dernière, un haut ministre du SNP a blâmé les « défis techniques » pour l’échec du gouvernement écossais à prendre le contrôle total des avantages dévolus.

Shona Robison, qui a fait pression pour que Holyrood ait le plein contrôle des droits du travail, a déclaré que les problèmes d’accrochage étaient centrés sur le transfert “sûr et sécurisé” des données.

Mme Robinson a fait valoir que les ministres « utilisaient désormais effectivement ces pouvoirs ».

Elle a déclaré à Good Morning Scotland de la BBC : « Si vous interrogez les gens sur leurs expériences avec la sécurité sociale écossaise, c’est un très bon service, une très bonne agence, qui fait un très bon travail. Le transfert de pouvoirs doit toujours se faire de manière ordonnée pour s’assurer qu’il n’a pas d’impact sur ceux qui comptent sur les prestations, par exemple, il a donc dû être fait de manière appropriée.

“Il y a eu des défis techniques en cours de route et ce sera toujours le cas, mais nous utilisons maintenant ces pouvoirs très efficacement et bien sûr, nous voulons en faire plus.”