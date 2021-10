Nicola Sturgeon sur l’indépendance écossaise en 2015

Le programme Fair Start Scotland a été lancé en avril 2018 en tant que premier service d’aide à l’emploi entièrement décentralisé d’Écosse. Le ministre de l’Emploi, Jamie Hepburn, l’a qualifié de « moment marquant dans notre parcours pour offrir un service d’emploi centré sur la personne ».

Cependant, de nouveaux chiffres ont révélé que le programme phare n’avait aidé qu’un utilisateur de services sur quatre à trouver du travail.

Le troisième rapport annuel du programme a révélé depuis sa création qu’il a aidé moins de 24 % des personnes référées au service à trouver du travail.

Selon les chiffres, seulement 32 664 personnes s’étaient inscrites au programme.

Scottish Labour a déclaré que le programme était bien en deçà de son objectif d’offrir « un soutien personnalisé à au moins 38 000 personnes ».

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar

Commentant, le porte-parole de l’économie et des finances de Scottish Labour, Daniel Johnson, a qualifié les chiffres d' »humiliants ».

Il a déclaré : « Ces chiffres humiliants laissent le programme phare de l’emploi du SNP en lambeaux.

« Ce programme était censé être une chance de transformer les services de l’emploi ici en Écosse – mais ce potentiel a été gaspillé par le SNP.

« Une fois de plus, une bonne idée a échoué entre leurs mains, laissant les gens sans le service d’emploi efficace dont nous avons désespérément besoin.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon

« Avec des milliers de moyens de subsistance toujours en jeu en raison de la pandémie, il est plus urgent que jamais que le SNP maîtrise les services de l’emploi et fournisse quelque chose qui soit vraiment adapté à son objectif. »

Le rapport a révélé que le programme avait généré un bon rapport qualité-prix, chaque 1 £ dépensé pour le service générant environ 3,60 £ du point de vue de la société, 1,60 £ du point de vue des finances publiques et 2,60 £ du point de vue des participants.

Cependant, selon le Herald Scotland, la performance était due au fait que les services de formation payés pour aider les gens à trouver du travail ne gagnaient pas ce qui était attendu.

Le rapport a conclu : « Dans l’ensemble, Fair Start Scotland a obtenu de bons résultats en termes d’optimisation des ressources et de bénéfice net global important pour la société.

Profil de Nicola Sturgeon

« Cela a aidé de nombreux participants à accéder à des emplois durables et ce, tout en les traitant avec dignité et respect.

« Cependant, il y a des domaines où d’autres améliorations pourraient être apportées ; Fair Start Scotland pourrait envisager de faire davantage pour atteindre son objectif d’aider les personnes confrontées à des obstacles très élevés à l’entrée sur le marché du travail.

« Plus précisément, le programme pourrait essayer de trouver des moyens d’atteindre et d’aider davantage de personnes handicapées, souffrant de problèmes de santé et de chômage de longue durée à obtenir des résultats d’emploi durables. »

Le programme vise à aider les gens à se préparer pour le travail et à « réaliser leur potentiel ».

Ministre de l'Emploi Richard Lochhead

Sur le site officiel, il est écrit : « Nous pensons que tout le monde devrait avoir la même opportunité d’accéder à un emploi qui lui convient, quelle que soit sa situation. »

Le ministre de l’Emploi, Richard Lochhead, a déclaré: «La pandémie et les restrictions en cours ont eu un impact profond et durable sur la prestation et les performances des services de Fair Start Scotland, aux côtés du marché du travail au sens large.

« Le gouvernement écossais continuera d’investir dans les services d’employabilité, y compris plus de 27 millions de livres sterling en 2021-2022 pour la prestation de services Fair Start Scotland, nous permettant de gérer l’augmentation prévue de la demande de soutien liée au COVID-19 de la part des plus défavorisés de notre communautés.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon

« Le rapport annuel souligne que la majorité des personnes qui obtiennent un emploi les soutiendront pendant au moins 6 à 12 mois, ce qui est encourageant et conforme aux principes du service visant à aider les personnes à accéder à un travail durable.

« Le service est conçu pour soutenir les personnes ayant des besoins complexes qui n’ont pas été prises en charge par le biais de dispositions précédentes et de nombreux participants sont toujours accompagnés vers l’emploi.

« Nous continuons à travailler en partenariat avec les collectivités locales et le tiers secteur pour améliorer les services et progresser vers nos ambitions No One Left Behind. »

Express.co.uk a contacté le SNP pour un commentaire.