Nicola Sturgeon lance une attaque fulgurante sur le Brexit alors qu’elle qualifie les pénuries de «honteuses» | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon s’est adressé à Holyrood où les co-dirigeants du Parti Vert, Patrick Harvie et Lorna Slater, sont apparus afin qu’ils puissent être élus ministres juniors dans le cadre du nouvel accord de partage du pouvoir du SNP. Mais lors de son discours, Mme Sturgeon a déclaré que l’Écosse devait faire face à la “catastrophe” du Brexit qui, selon elle, a provoqué des pénuries de main-d’œuvre à travers le pays, laissant les magasins à court d’approvisionnement. La chambre a rugi lors de sa condamnation de Westminster alors que Mme Sturgeon a exprimé son soutien au Parti vert alors qu’elle espère construire un avenir solide pour l’Écosse.

S’exprimant à Holyrood, Mme Sturgeon a attaqué le Brexit et a déclaré que le meilleur avenir pour l’Écosse était un avenir indépendant de Westminster et vert.

Elle a déclaré aux MSP que les pénuries de main-d’œuvre à travers le Royaume-Uni étaient un “résultat direct et honteux de la catastrophe du Brexit”, alors que les politiciens pouvaient être entendus applaudir en arrière-plan.

Elle a poursuivi: “Nous devons défendre notre Parlement contre les prises de pouvoir du gouvernement britannique qui sapent les principes mêmes sur lesquels il est fondé.

“Et ce faisant, reconnaissez que le meilleur moyen non seulement de protéger ce parlement de Westminster, mais aussi de le doter des pleins pouvoirs dont il a besoin pour construire un pays plus juste et plus prospère.

“C’est de rendre ce parlement indépendant de Westminster.

“C’est pourquoi remplir notre mandat démocratique de laisser le peuple écossais choisir son propre avenir est un élément clé de cet accord.

“Ce sont les défis incontournables auxquels nous sommes confrontés, la façon dont nous y répondrons façonnera l’Écosse aujourd’hui et pour les décennies à venir.

« Face à l’ampleur de ces défis et pour cela nous portons tous une part de responsabilité, notre politique peut trop souvent sembler petite, polarisée, divisée, axée sur l’intérêt personnel plutôt que l’intérêt national.

“Peut-être que j’en vois déjà des preuves aujourd’hui.

“Si nous voulons rencontrer le moment présent, nous devons tous essayer de faire de la politique différemment et dans cet accord, le gouvernement écossais et les Verts écossais acceptent notre responsabilité de le faire.”

Le nouvel accord entre les Verts et le SNP est juste en dessous d’une coalition formelle, mais permettra aux politiciens verts d’assumer des rôles gouvernementaux de haut niveau pour la première fois de son histoire.

Deux députés verts seront nommés ministres subalternes, les co-leaders verts étant autorisés à siéger au cabinet deux fois par an.

Aux élections de mai, le SNP a perdu un siège de moins que la majorité et a eu le choix de former un autre gouvernement minoritaire avec le soutien des Verts.

Cependant, les opposants politiques au SNP ont affirmé que l’accord de partage du pouvoir n’était qu’une coalition, sauf le nom, car ils accusaient Mme Sturgeon de travailler avec les Verts pour obtenir l’indépendance.

A NE PAS MANQUER

La réponse «terrifiante» de Sturgeon au déficit croissant [COMMENTS]

Sturgeon a abandonné sa candidature pour rester dans l’UE après un sondage de rejet [REPORT]

Les Verts écossais sont qualifiés de «deuxième parti nationaliste» – abandonnent leur plan écologique [REACTION]

Les Verts et le SNP ont tous deux eu des accords politiques dans le passé concernant l’indépendance et ont officieusement travaillé ensemble pour adopter une législation favorable à Holyrood.

M. Harvie, s’il est voté par le Parlement aujourd’hui, deviendra le ministre des Bâtiments à carbone zéro, des déplacements actifs et des droits des locataires.

Mme Slater devrait être ministre des compétences vertes, de l’économie circulaire et de la biodiversité, les deux MSP étant autorisés à accéder à la prise de décision du gouvernement central.

Le Royaume-Uni a connu une pénurie de chauffeurs de poids lourds, car les entreprises de tout le pays ont eu du mal à voir les livraisons arriver à temps.

Plusieurs raisons ont été blâmées comme étant la cause de la pénurie, notamment les arriérés de tests en raison de la pandémie, les mauvais salaires et le fait que les travailleurs européens ne restent plus au Royaume-Uni à cause du Brexit.