Nicola Sturgeon: le conservateur écossais claque le plan de relance du NHS d’un milliard de livres sterling | Politique | Nouvelles

Ses commentaires interviennent alors que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon et le secrétaire à la Santé Humza Yousaf ont lancé mercredi le plan de relance du NHS d’un milliard de livres sterling, promettant de s’attaquer aux énormes arriérés qui se sont accumulés pendant la pandémie de Covid-19 et d’augmenter la capacité du NHS de 10%. Mais s’adressant à l’émission d’actualité écossaise The Nine, Mme Wells, la porte-parole conservatrice de la santé a qualifié les plans de plus de « gros titres » pour le SNP dans un « pamphlet fragile ». Ses commentaires interviennent alors que les travaillistes écossais s’en prennent également aux plans affirmant qu’ils ne vont pas assez loin.

Mme Wells a déclaré: «C’est un gros titre, bien sûr, nous accueillons tous les investissements dans le NHS, le personnel de première ligne en mérite chaque centime.

“Mais je pense que le plan lui-même était quelque chose qui a été précipité avec des promesses régurgitées du SNP!”

Wells a ajouté: « Si cette brochure fragile est la meilleure que Humza Yousaf puisse proposer, le NHS écossais est en grande difficulté.

“Ce plan retardé est principalement une levée de leur manifeste et une régurgitation de promesses non tenues de la part des anciens ministres de la Santé du SNP défaillants.

JUST IN L’obsession européenne de Nicola Sturgeon se moque d’un sketch sauvage de la BBC: “Le sang est plus épais que Juncker”

Mme Wells a ensuite critiqué le gouvernement écossais pour n’avoir mentionné aucun traitement de long Covid et a souligné qu’aucun argent supplémentaire pour le traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme ou pour le financement des A&E n’avait été mis à disposition dans les plans.

Ses commentaires interviennent malgré le respect de la norme de quatre heures tombant aux niveaux les plus bas depuis le début des records ce mois-ci, selon les chiffres publiés mardi.

Cela survient alors que le chef adjoint du parti travailliste écossais, Jackie Baillie, a qualifié le plan “d’aussi décevant que de retard” dans une gifle féroce contre la direction de Nicola Sturgeon.

Mme Baillie a déclaré: «Franchement, ce plan ne commence même pas à tracer la voie à la remobilisation complète de notre NHS. Les objectifs promis avant les élections ont disparu du plan”, a-t-elle ajouté.

LIRE LA SUITE L’esturgeon secoué par un sondage « plus bas » : l’Écosse réagit à la « coalition du chaos » du chef du SNP

Le SNP affirme que le nouveau plan de relance du NHS « façonnera de nouvelles méthodes de travail durables et soutiendra notre première ligne pour utiliser les derniers développements de la science médicale ».

Le site Web du parti ajoute : « Il décrira comment nous allons augmenter l’activité de notre NHS pour aider à traiter ceux dont les soins ont été interrompus par la pandémie et lutter contre les attentes excessivement longues.

« Nous soutiendrons une augmentation de 10 % des activités d’hospitalisation, de jour et ambulatoires pour remédier aux retards de traitement causés par la pandémie de Covid-19, notamment en maximisant l’utilisation et la capacité du théâtre dans des sites comme l’hôpital communautaire d’East Lothian et en utilisant le mobile. unités tandis que de nouvelles installations sont construites.

“Nous investirons 10 millions de livres sterling pour de nouvelles techniques de diagnostic et le déploiement de la refonte des soins d’urgence.”