Nicola Sturgeon LE PERD après avoir refusé de répondre si elle dirigera le SNP dans 5 ans | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a qualifié d' »absurde » de spéculer sur sa capacité à diriger le SNP dans cinq ans. Le Premier ministre a rejeté les questions à ce sujet et a insisté sur le fait qu’elle avait « beaucoup à faire » avant les prochaines élections. La spéculation intervient après que Mme Sturgeon a déclaré qu’à l’avenir, après la politique, elle a déclaré au magazine Vogue qu’elle pourrait « foyer des enfants » avec son mari.

S’adressant à STV, Mme Sturgeon a déclaré: « J’ai l’intention de remplir le mandat que j’ai remporté lors des élections avec une part historiquement élevée des voix.

« J’ai l’intention d’être Premier ministre pour cette législature et, comme la plupart des gens, je penserai aux prochaines élections lorsque nous nous rapprocherons des prochaines élections.

« Mais d’ici là, j’espère que l’Ecosse aura voté pour son indépendance. Il y a beaucoup de choses passionnantes à venir d’ici les prochaines élections, je les attends avec plaisir. »

Le présentateur de STV, Ewan Petrie, a ajouté: « Vous pouvez simplement mettre fin à toutes les spéculations maintenant. »

Le Premier ministre intervint : « Mais cela n’aurait aucun sens ! Qu’allez-vous faire dans cinq ans ?

« C’est une chose absurde, dans cinq ans.

« Je prendrai environ cinq ans à partir de maintenant lorsque nous nous rapprocherons de cinq.

« J’ai un mandat de cinq ans, sept mois dans un mandat de cinq ans. J’ai beaucoup à faire! »

Mme Sturgeon a précédemment déclaré qu’elle n’avait « aucune intention d’aller nulle part pour le moment » lorsqu’on l’a interrogée sur l’avenir de sa carrière politique.

Mercredi, dans une interview accordée à la rédactrice politique de la BBC Laura Kuenssberg, Mme Sturgeon a accusé ses opposants de « croiser les doigts et d’espérer que je me retirerai de mes fonctions » car elle « va rester beaucoup plus longtemps ».

Des spéculations ont circulé sur le moment où le Premier ministre pourrait quitter la politique après avoir déclaré qu’elle et son mari – le directeur général du SNP Peter Murrell – pourraient accueillir des enfants à l’avenir dans une interview avec le magazine Vogue le mois dernier.

Mais lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait garantir qu’elle dirigerait le SNP lors des prochaines élections à Holyrood, Mme Sturgeon a répondu: « Je remplirai le mandat qui m’a été confié de gouverner en tant que Premier ministre pour ce mandat du Parlement écossais, je vais énoncer mes intentions.

« C’est presque comme si mes adversaires ne pouvaient pas me battre, ou me destituer eux-mêmes, alors ils croisent les doigts en espérant que je me retire de mes fonctions.

« Mais ils vont être déçus parce que je vais être là beaucoup plus longtemps. Et compte tenu du nombre de dirigeants conservateurs et travaillistes qui se sont succédé pendant mon mandat de Premier ministre, peut-être beaucoup plus longtemps qu’eux et beaucoup plus longtemps qu’eux. souhaiterais peut-être que je le sois. »

Mme Sturgeon a été réélue en mai après que le SNP a remporté les élections au Parlement écossais. Elle est première ministre depuis 2014.

Interrogée sur l’indépendance, Mme Sturgeon a déclaré que le SNP « avait l’intention de prendre les mesures » permettant la tenue d’un référendum avant la fin de 2023.

Elle a déclaré qu’elle espérait que le pays serait sorti de la phase « aiguë » de la pandémie au début de l’année prochaine pour permettre à l’Écosse de se concentrer à nouveau sur son avenir.