Nicola Sturgeon LE PERD dans une interview lorsqu’on l’interroge sur « la vie au-delà de la politique » | Politique | Nouvelles

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré qu’à l’avenir, après la politique, elle a déclaré au magazine Vogue qu’elle pourrait « foyer des enfants » avec son mari. Mais interrogé à ce sujet par le rédacteur politique d’ITV, Peter Macmahon, le chef du SNP a éclaté de fureur. Il a demandé : « Dans une interview pour le magazine Vogue avant cette conférence, vous avez parlé des possibilités de la vie au-delà de la politique. Est-ce vers quoi vos pensées se tournent maintenant ?

S’adressant à la représentante de la frontière d’ITV, Mme Sturgeon a déclaré: « Non, ce n’est pas le cas! On m’a posé une question et comme je le fais toujours, j’ai répondu à la question.

« Ce n’est pas parce que quelqu’un m’a demandé quelque chose et que j’ai répondu que cela signifie que je suis allé de manière proactive sur ce terrain.

« Je suis le Premier ministre, j’ai été réélu avec une part historiquement élevée des voix il y a quelques mois.

« Je me concentre sur ce travail. Chaque fois que je quitte ce travail, j’espère avoir de nombreuses années devant moi pour penser à d’autres choses, mais je ne pense pas à ces autres choses en ce moment. »

Mme Sturgeon a également déclaré que Boris Johnson adoptait une approche différente de celle de ses prédécesseurs lorsqu’il rencontrait des gouvernements décentralisés, suggérant que cela pourrait être le résultat d’un « ego masculin fragile ».

Le Premier ministre a déclaré que la plupart des interactions de M. Johnson avec les administrations décentralisées étaient déléguées au secrétaire aux Communautés Michael Gove.

S’adressant à Vogue avant le sommet de la Cop26 à Glasgow, discutant de la campagne pour l’indépendance de l’Écosse et de son approche du changement climatique.

Interrogée sur ses relations de travail avec le Premier ministre, Mme Sturgeon a déclaré: « Il a tendance à déléguer la plupart de ses interactions avec les gouvernements déconcentrés à Michael Gove.

Elle a également parlé de l’importance de la tentative du sommet de la Cop26 de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Elle a déclaré: « C’est probablement la dernière chance dont dispose le monde pour parvenir à un accord suffisamment précis pour atteindre l’objectif de Paris 1,5 degrés.

« C’est une énorme opportunité, mais je pense qu’il y aura une réelle difficulté si cette opportunité n’est pas saisie. »

Discutant de l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière, elle a déclaré : « Cela n’a pas été une chose facile pour quelqu’un dans ma position et dans la tradition politique d’où je viens, mais nous devons nous demander si de nouvelles explorations pétrolières et gazières est compatible avec les impératifs liés au changement climatique. »