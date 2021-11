Nicola Sturgeon: le premier ministre a porté un coup après qu’un nouveau sondage montre que l’Écosse est divisée sur le seco | Politique | Nouvelles

Le sondage posait la question : « L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? Les résultats de ce nouveau sondage montrent 48 % en faveur du « Non », 45 % en faveur du « Oui » et 7 % « Indécis ».

Ce nouveau sondage intervient alors que le SNP a laissé les entreprises « confuses » quant aux plans visant à étendre le besoin de passeports Covid aux cinémas, théâtres et autres lieux de divertissement.

Mme Sturgeon a annoncé que ce nouveau plan pourrait entrer en vigueur le 6 décembre dans toute l’Écosse.

Le MSP conservateur écossais Murdo Fraser a ridiculisé le SNP à propos de cette décision, affirmant que certaines entreprises étaient « consternées » par le potentiel de cette extension.

S’adressant à The Nine de BBC Scotland, Murdo Fraser a déclaré: «Je pense que cela ne fait qu’ajouter au chaos et à la confusion qui affectent le monde des affaires.

« Et j’ai parlé à des gens du milieu des affaires aujourd’hui qui sont consternés par la façon dont le gouvernement les traite.

« Ils sont maintenant potentiellement confrontés à une autre semaine d’incertitude.

« Nous ne savons pas quelles entreprises sont sur la ligne de mire pour être affectées par le renversement du programme de passeport vaccinal.

M. Fraser a ajouté : Il a poursuivi : « Il pourrait s’agir de davantage d’entreprises hôtelières.

« C’est vraiment une bonne chose, n’est-ce pas ? »

M. Fraser a répondu : « Eh bien, la difficulté avec cet argument du gouvernement écossais est que nous n’avons en fait aucune preuve que les passeports vaccinaux fonctionnent.

« Et nous avons défié le gouvernement écossais à ce sujet, nous avons choisi des conseillers, ils ne peuvent pas nous dire que les passeports vaccinaux ont réellement permis de réduire la propagation du COVID ni d’atteindre l’objectif de conduire la vaccination. »

Le vice-premier ministre, John Swinney, a donné aux Écossais une lueur d’espoir avant Noël, affirmant qu’ils devraient s’attendre à ce que la période des fêtes de cette année soit « normale » avec quelques mesures possibles en place.

John Swinney a déclaré: « J’ai bon espoir que cela puisse être un Noël normal. »

Il a ajouté: « Ce sera un Noël normal avec nous tous en prenant soin, c’est ce que je dirais.

« Nous devrons peut-être mettre en place des mesures supplémentaires pour nous assurer que c’est le cas. »