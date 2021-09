Nicola Sturgeon : le succès d’Indyref2 sur le fil du rasoir alors que l’Écosse est forcée d’avoir sa propre monnaie | Politique | Nouvelles

in

Le gouvernement écossais du SNP de Nicola Sturgeon a été réélu en mai, le premier ministre promettant un deuxième référendum sur l’indépendance. Mais le rédacteur en chef Europe de The Banker, James King, a expliqué que l’Écosse serait forcée de créer sa propre monnaie si elle se séparait du Royaume-Uni. Il a expliqué que l’énorme déficit du pays causerait d’importants problèmes commerciaux à l’avenir.

M. King a déclaré: “Je pense que si vous regardez les déséquilibres macroéconomiques à grande échelle dans l’économie écossaise aujourd’hui et que vous parlez ici du très grand déficit budgétaire associé à un très grand déficit du compte courant.

“Il n’est vraiment pas possible pour l’Écosse de devenir indépendante sans avoir sa propre monnaie qui, selon certaines estimations, serait dévaluée jusqu’à 30% par rapport à la livre sterling.

“Ce n’est vraiment pas faisable.

“Ce que le SNP propose, c’est de maintenir une union monétaire informelle, de maintenir la livre parce que c’est politiquement populaire de le faire.

“Mais en fait, si l’Écosse devait obtenir son indépendance, elle ne pourrait tout simplement pas maintenir cette union informelle simplement parce que le déficit du compte courant de l’Écosse est si élevé.

“Ce ne serait tout simplement pas compétitif sur les marchés mondiaux dans l’état actuel des choses.

“En réalité, ce que l’Écosse doit faire, c’est faire avancer le processus très douloureux de lancement de sa propre monnaie.”

Cela survient alors que la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni pourrait être déplacée à l’étranger si l’Écosse devenait indépendante, des plans d’urgence secrets du gouvernement seraient proposés.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré : « Le Royaume-Uni est fermement déterminé à maintenir sa dissuasion nucléaire crédible et indépendante sur la base navale de HM Clyde, qui existe pour dissuader les menaces les plus extrêmes contre le Royaume-Uni et nos alliés de l’OTAN.

“Il n’est pas prévu de déplacer la dissuasion nucléaire de la base navale HM Clyde (Faslane), qui contribue à la sécurité et à l’économie de l’Écosse et du Royaume-Uni au sens large, et ses installations de soutien sont sûres pour les communautés locales.”

Le Financial Times a cité “plusieurs hauts fonctionnaires” qui ont été informés des plans de ce qui arriverait à la dissuasion nucléaire si l’Écosse devenait indépendante.

Selon le journal, l’option privilégiée serait de déplacer la dissuasion nucléaire vers la base de la Royal Navy à Devonport à Plymouth.