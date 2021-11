Nicola Sturgeon LIVE: FM s’apprête à étendre son programme détesté après que son assistant OWN ait retiré le tapis de dessous i | Royaume-Uni | Nouvelles

L’un des conseillers triés sur le volet de Nicola Sturgeon a averti que les passeports vaccinaux créent « un plus grand nombre de personnes qui deviennent provocantes et résistantes ».

S’exprimant sur le sujet des passeports vaccinaux lors de l’émission dominicale de BBC Radio Scotland, le professeur Stephen Reicher a déclaré: « Le problème est que pour les personnes sceptiques, pour les personnes qui pensent que les vaccins visent à vous contrôler, elles deviennent en réalité plus négatives.

« Donc, vous créez un plus grand nombre de personnes qui deviennent provocantes et résistantes et, de plus, vous donnez du poids à ces arguments des organes politiques qui disent que les vaccins visent à vous contrôler. »

«Et quand vous regardez les preuves en Écosse, il n’y a en fait absolument aucune preuve que les passeports vaccinaux ont augmenté le taux d’adoption. C’est exactement la même chose qu’en Angleterre.