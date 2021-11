Nicola Sturgeon : l’organisme commercial écossais ne prendra « aucune leçon » suite aux revendications d’indépendance | Politique | Nouvelles

Struan Stevenson, PDG de Scottish Business, a parlé à Express.co.uk de la candidature à l’indépendance de Mme Sturgeon et de ce que cela signifierait pour les entreprises en Écosse. M. Stevenson a expliqué que les membres de son organisation professionnelle ont écrit une lettre ouverte à Nicola Sturgeon la suppliant de se concentrer sur le rétablissement de l’Écosse après la pandémie de COVID-19 plutôt que sur les problèmes d’indépendance. Le pro-syndicaliste a ajouté qu’il ne prendrait « aucune leçon » sur la démocratie de Mme Sturgeon lors d’une réprimande enflammée du Premier ministre.

M. Stevenson a discuté de la lettre ouverte de son groupe à Mme Sturgeon et des préoccupations des entreprises écossaises concernant l’indépendance.

Mais l’ancien politicien a attaqué Mme Sturgeon après avoir affirmé que le SNP avait le mandat d’organiser un référendum sur l’indépendance – en raison des élections de mai à Holyrood.

Mme Sturgeon a fait cette affirmation car elle pense que les Verts et le SNP, deux partis de soutien indépendants, détiennent le plus de sièges à Holyrood et ont donc le soutien du public écossais.

M. Stevenson a attaqué la suggestion, remarquant: « Nous entendons constamment le message de Nicola Sturgeon que ce résultat le plus récent aux élections de Holyrood lui donne un mandat pour l’indépendance.

« La volonté du pays est maintenant que nous devons organiser un autre référendum sur l’indépendance et personne qui croit en la démocratie ne pourrait refuser aux Écossais le droit d’avoir un tel référendum.

« Le problème, c’est que si vous croyez en la démocratie, vous croyez au résultat du précédent référendum en 2014. »

Un sondage des chambres de commerce écossaises de 2014 a révélé que 18 % des entreprises quitteraient l’Écosse, 38 % citant des « incertitudes » comme principale raison.

Un sondage Ipsos MORI en 2020 a également révélé qu’un dirigeant d’entreprise sur cinq déclarait que l’indépendance serait mauvaise pour son entreprise.

Étonnamment, quatre pour cent ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que l’Écosse deviendrait indépendante à l’avenir.

M. Stevenson a également révélé à Express.co.uk que certains membres des entreprises écossaises qui ont signé sa lettre ouverte contre l’indépendance avaient soutenu le référendum en 2014.

Il a déclaré: « Certains de ces grands noms, vous l’avez peut-être remarqué, étaient auparavant des personnes qui ont voté pour le SNP en 2014.

« Et ils ont complètement changé d’avis depuis 2014 et parce qu’ils voient que le SNP ne se concentre pas sur les affaires et l’économie comme ils devraient l’être. »