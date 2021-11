Nicola Sturgeon lors d’un référendum brutal Catch-22: « Elle doit savoir que cela n’arrivera pas » | Royaume-Uni | Nouvelles

La Première ministre d’Écosse a subi d’intenses pressions ces derniers mois, notamment dans sa gestion de la pandémie de Covid-19. Et l’ancien député travailliste Tom Harris était particulièrement ferme dans son opinion sur l’héritage que le premier ministre écossais a laissé, en particulier autour de l’indépendance.

Écrivant dans un commentaire, M. Harris a déclaré: « C’est une femme intelligente et doit donc savoir que cela n’arrivera pas. »

L’ex-parlementaire a suggéré que Mme Sturgeon comptait en fait sur le gouvernement britannique pour aider sa cause.

Il a déclaré: « Elle parie plutôt sur la persuasion du gouvernement britannique de lui venir en aide en acceptant ce qu’elle décrit comme son cas « incontestable » pour un nouveau vote », dans son article paru dans le Telegraph.

Cependant, le nationalisme écossais est à la hausse depuis le dernier référendum, l’actuelle première ministre démontrant cette notion dans son succès électoral, évinçant ainsi toute résistance du parti travailliste écossais.

Pour qu’un référendum devienne une perspective réaliste, le soutien à l’indépendance doit se maintenir à au moins 60 pour cent.

Selon M. Harris : « C’est en effet une mauvaise nouvelle pour le SNP dont les stratèges avaient supposé que le mécontentement du Brexit parmi les électeurs du non aurait provoqué une irrésistible poussée de soutien à l’indépendance. »

Certaines personnes pensent que Mme Sturgeon a fait de son mieux, mais qu’il est maintenant temps de passer à autre chose.

Le commentateur a déclaré : « Il y a sans aucun doute des membres du mouvement indépendantiste qui croient qu’une approche plus robuste – et même un nouveau leader – permettrait d’obtenir l’indépendance dans un délai plus court que celui envisagé par Sturgeon. »

Les partisans de l’indépendance de l’Écosse semblent devenir moins patients avec la politique écossaise et le manque d’action crédible contre Londres.

M. Harris a écrit: « À moins que le gouvernement de Boris Johnson n’accepte un autre transfert d’autorité de ce type pour permettre au gouvernement écossais d’organiser un autre référendum, alors cette voie est fermée. »

Il a ajouté : « Des jugements récents de la Cour suprême suggèrent que leurs seigneuries ne sont pas disposées à contourner les termes de la loi écossaise pour permettre à Holyrood de légiférer sur toute question qui échappe explicitement à sa compétence. »

Mme Sturgeon a déclaré que si le Premier ministre continue de bloquer Indyref2, la majorité SNP-Verts à Holyrood adoptera malgré tout un projet de loi référendaire.

Cependant, M. Harris soutient que Nicola Sturgeon n’ira peut-être nulle part.

Le commentateur a déclaré : « Compte tenu des conclusions de YouGov sur les mandats pour un deuxième référendum, sans parler de la popularité de Sturgeon et de son soutien à l’indépendance elle-même, il est clair que si, comme elle le soutient, elle ne va nulle part dans un proche avenir, son mouvement l’accompagne chaque étape du chemin.

Le précédent référendum avait eu lieu en 2014.

L’Écosse a voté contre le fait de devenir un pays indépendant à 55 % contre 45 %.

Cependant, dans un sondage dans The Scotsman, plus de la moitié des Écossais (52%) ont déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de référendum sur l’indépendance de l’Écosse au cours des deux prochaines années, tandis que 38% ont déclaré qu’ils pensaient qu’un référendum devrait avoir lieu avant la fin de 2023.

Un sondage d’opinion d’Opinium a mis le oui en tête en ce qui concerne l’indépendance de l’Écosse.

Les termes et conditions étant désormais très différents depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, le sondage a suggéré que 51% des Écossais soutenaient l’indépendance et 49% contre.

Les nationalistes écossais peuvent désormais dépendre de traits en Irlande du Nord avant de faire un pas.

Avec des rumeurs suggérant qu’une Irlande unie est plus proche que jamais, cela pourrait bien être le catalyseur nécessaire pour voir une Écosse indépendante imiter celle de l’Irlande du Nord.