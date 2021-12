Nicola Sturgeon met en garde contre un « tsunami d’infections » avec Omicron | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a averti que l’Écosse pourrait désormais être sur la bonne voie pour faire face à un « tsunami d’infections » en raison de la nouvelle variante Omicron. Mme Sturgeon a déclaré que la nouvelle variante a la croissance exponentielle la plus rapide jamais vue dans la pandémie. Elle a déclaré que les dernières estimations suggèrent qu’Omicron deviendra probablement la souche dominante de coronavirus en Écosse en quelques jours.

Le Premier ministre a également averti que le taux R, qui calcule le nombre moyen d’infections secondaires produites par une seule personne infectée, pourrait dépasser 2 dans les semaines à venir.

Elle a déclaré: « Le fait est que nous sommes confrontés à un défi renouvelé et très sévère face à la nouvelle variante Omicron.

« Pour être franc, en raison de la transmissibilité beaucoup plus grande et plus rapide de cette nouvelle variante, nous pourrions être confrontés – en fait, nous commençons peut-être à subir un tsunami potentiel d’infections.

« Nous ne sommes pas seuls, loin de là, tout ce que je m’apprête à partager est, je crois, largement reflété dans la date pour le reste du Royaume-Uni également. »

Mme Sturgeon a poursuivi: « Et bien que je ne connaisse pas les données ailleurs, je soupçonne que cela s’y reflète également.

« 5 018 cas ont été signalés hier, soit 9,3% de tous les tests effectués.

« C’est le chiffre d’un jour mais, comme vous pouvez le voir, c’est une augmentation d’étoiles en moyenne d’environ 2 800 que nous avons signalée récemment et souligne la crainte qu’une nouvelle vague ne commence effectivement. »

Le Premier ministre a ajouté: « Omicron augmente actuellement de manière exponentielle, en effet, ce que nous voyons dans les données en ce moment est peut-être la croissance exponentielle la plus rapide que nous ayons vue dans cette pandémie jusqu’à présent. »

