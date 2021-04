Nicola Sturgeon news: Boris Johnson exhorté à convoquer un référendum sur l’indépendance écossaise | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a été averti qu’il devait changer de tactique et permettre un référendum rapide sur l’indépendance afin de mettre un terme à la poursuite de Nicola Sturgeon pour briser le Royaume-Uni. M. Johnson a été informé qu’il devait abandonner son refus de convoquer un deuxième vote sur l’indépendance de l’Écosse par Philip Rycroft, secrétaire permanent du Département de la sortie de l’Union européenne jusqu’en 2019. Et les membres du Cabinet ont appelé M. Johnson à organiser un référendum inattendu pour attraper Mme Sturgeon et le SNP sur le coup.

Alors que le SNP devrait remporter la majorité lors des élections à Holyrood le mois prochain, M. Rycroft a averti que le refus du Premier ministre d’un deuxième vote alimentait l’argument pour l’indépendance de l’Écosse.

Avant les élections du mois prochain, M. Rycroft a affirmé qu’une majorité nationaliste est désormais “susceptible de transpirer” et alimentera les espoirs de Mme Sturgeon d’un second vote pour l’indépendance dans les premières années du mandat du parti.

Dans son article, une «Union à la croisée des chemins: l’État britannique peut-il relever les défis de la décentralisation?», M. Rycroft a affirmé que le premier ministre avait fait preuve d’une grande habileté à naviguer dans la pandémie.

La stratégie de verrouillage du premier ministre a également jeté des doutes sur la gestion de la crise par M. Johnson et a donc amélioré ses chances d’un référendum sur l’indépendance, a déclaré M. Rycroft.

Il a ajouté: «Les capacités de présentation de Nicola Sturgeon et les doutes croissants sur la gestion de la crise par Johnson signifiaient que ses cotes d’approbation se sont améliorées tandis que son score diminuait nettement en Écosse et en Angleterre.

«La pandémie a jeté une lumière dure et impitoyable sur les relations mal développées et souvent méfiantes entre les gouvernements décentralisés et britanniques, et a préparé le terrain pour des doutes croissants sur la viabilité future de l’Union décentralisée.»

L’avenir du Royaume-Uni étant incertain, M. Rycroft a également comparé le style de M. Johnson à l’indépendance écossaise comme étant similaire à l’opposition des conservateurs à la domination irlandaise de la maison qui n’a pas empêché la création de la République irlandaise.

M. Rycroft a également averti que le Brexit avait créé de graves problèmes pour les institutions politiques britanniques depuis 2016.

“Le moment de le faire serait au milieu du chaos économique, pas quand tout semble rose.”

Une deuxième source a déclaré: “Boris a beaucoup parlé d’honorer les votes démocratiques après le référendum européen.

«Si les gens votent pour un référendum en Écosse, ils devront en fin de compte en organiser un.»

Au milieu de la pression pour organiser un deuxième vote pour l’indépendance, Mme Sturgeon a insisté sur le fait que le Premier ministre n’arrêterait pas un deuxième vote si son parti remportait la majorité.

Elle a déclaré au Guardian: “Si les gens en Ecosse votent pour un parti en disant, ‘quand le moment est venu, il devrait y avoir un référendum sur l’indépendance’, vous ne pouvez pas faire obstacle à cela, et je ne pense pas que ce soit ce qui va arriver. se produire.

“Les gens contesteront toujours cela en raison de la position supposée du gouvernement britannique.”

Le SNP détient actuellement 61 sièges au Parlement écossais et devrait augmenter cette part le mois prochain.

On craint cependant que le parti Alba d’Alex Salmond ne divise ceux en faveur d’une Écosse indépendante.

M. Salmond, cependant, a affirmé que son parti espérait obtenir une supermajorité pour l’indépendance.