Nicola Sturgeon news: Brexiteer souligne quatre raisons pour lesquelles le vote NE PEUT PAS avoir lieu | Politique | Nouvelles

Malgré la solide performance électorale de Mme Sturgeon, le député conservateur de Wokingham a affirmé que le SNP avait déjà obtenu un vote unique dans sa vie en 2014. Non seulement le peuple écossais a voté 55 contre 45 pour rester au Royaume-Uni en 2014, mais Sir John a affirmé un référendum à ce moment-là serait «perturbateur» pour le pays. Bien que le SNP ait remporté 64 sièges lors des élections de la semaine dernière, le parti n’a pas la majorité pure et simple ni la part de vote la plus élevée dans la circonscription.

Commentant les projets de Mme Sturgeon, Sir John a déclaré: «Je soutiens la décision du Premier ministre de s’opposer à un autre vote.

“Il peut le faire équitablement sur la base de l’argument de Sturgeon selon lequel nous devrions prendre les votes exprimés jeudi dernier comme guide.

“Il peut le faire parce que le dernier référendum a été convenu par toutes les parties à l’époque comme un vote une fois par génération.

«Il peut le faire en arguant que de tels référendums sont perturbateurs et ne devraient donc être acceptés qu’après un long intervalle de calme dû à un bouleversement constitutionnel.

“Il peut le faire car il y a une grande majorité pour l’Union au Parlement britannique.”

La semaine dernière, le SNP a remporté 64 sièges à Holyrood, les Tories 31, les Labour 22, les Green 8 et les Lib Dems 4.

Cependant, en regardant la part des voix dans la circonscription, le SNP a 47,7 pour cent des voix, ou 49 pour cent lorsqu’il est combiné avec le parti vert qui est également pro-indépendance.

En revanche, les conservateurs, les travaillistes et les démocrates libéraux détenaient 50,4% des voix, selon les résultats du 8 mai.

JUST IN: Royal Family LIVE: la reine fera une annonce majeure à la nation aujourd’hui

“Si les conservateurs font une telle tentative, cela démontrera de manière concluante que le Royaume-Uni n’est pas un partenariat d’égal à égal et que – étonnamment – Westminster ne voit plus le Royaume-Uni comme une union volontaire de nations.

“Ce serait en soi un argument des plus puissants pour que l’Écosse devienne un pays indépendant.”

M. Johnson a déclaré: “Je pense qu’un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent.

«Je pense qu’il y a eu un témoignage éloquent pendant la pandémie de la puissance du syndicat.

Le chancelier du duché de Lancastre Michael Gove a également averti que la tenue d’un référendum sur l’indépendance à ce moment serait irresponsable.

Afin de tenir un référendum, Mme Sturgeon devrait être autorisée à le faire par le Premier ministre.