Nicola Sturgeon news: Cauchemar alors que les économistes sonnent l’alarme sur la monnaie de l’Ecosse indy | Politique | Nouvelles

Deux études publiées aujourd’hui par l’Institute for Government (IfG) ont également indiqué qu’une Écosse séparée trouverait plus coûteux d’emprunter que ses homologues du gouvernement britannique en raison d’un manque d’expérience sur les marchés internationaux. Dans un coup de marteau aux plans d’indépendance de Nicola Sturgeon, les économistes ont déclaré qu’une Écosse indépendante devrait donc augmenter les impôts ou réduire les dépenses publiques.

Lors de la conférence SNP de l’année dernière, les nationalistes ont voté pour remplacer la livre sterling par une monnaie écossaise distincte “dès que possible”.

La décision prise lors de la conférence du parti de 2020 l’année dernière a été un changement majeur dans la position du parti lors du référendum sur l’indépendance de 2014.

À l’époque, l’ancien premier ministre écossais Alex Salmond avait déclaré qu’une Écosse indépendante continuerait d’utiliser la livre dans une union monétaire formelle à l’échelle du Royaume-Uni.

Mais dans le rapport, publié aujourd’hui, les économistes d’IfG préviennent qu’une union monétaire formelle avec le reste du Royaume-Uni n’est pas “viable” – pas plus que l’adhésion à l’euro dans le cas où l’Écosse entrerait dans l’UE.

Les suggestions selon lesquelles « rattacher » une nouvelle monnaie écossaise à la valeur d’une autre ont également été rejetées.

Le rapport a suggéré deux autres options viables, mais les économistes ont souligné qu’elles présentaient toujours des risques.

Les ministres du SNP pourraient introduire une nouvelle monnaie qui flotte librement sur les marchés des changes et donnerait à l’Écosse plus de liberté et de contrôle sur la politique monétaire.

Cependant, sa valeur serait « volatile » et compliquerait le commerce de l’Écosse, selon le rapport.

Les économistes ont également indiqué que l’Écosse pourrait avoir une union monétaire « informelle » avec le Royaume-Uni, où l’Écosse continue d’utiliser la livre mais laisserait la politique monétaire être définie par la Banque d’Angleterre.

Cela laisserait l’Écosse incapable d’imprimer de l’argent et incapable de s’engager dans un assouplissement quantitatif, comme l’a admis le vice-premier ministre John Swinney plus tôt cette semaine.

LIRE LA SUITE: Boris fait face à une bataille devant la Cour suprême au sujet d’un accord détesté avec l’UE

Les rapports suggèrent également que la capacité de l’Écosse à emprunter serait limitée par ce que les investisseurs internationaux étaient prêts à prêter quelle que soit sa décision de devise.

Il a également noté que le déficit national avant COVID-19 – l’écart entre les dépenses publiques et les revenus de 15,8 milliards de livres sterling (8,8% du PIB) – était l’un des plus élevés du monde développé.

Il est clair qu’aucune “économie avancée – en particulier aucune petite économie avancée – n’a systématiquement emprunté quelque chose comme ça en temps normal”.

Les économistes d’IfG suggèrent qu’un déficit soutenable serait plus proche de 3%, mais ont clairement indiqué qu’une Écosse indépendante paierait toujours des intérêts sur sa dette plus élevés que le Royaume-Uni.

Le rapport a également noté qu’une assiette fiscale écossaise indépendante “serait plus volatile que celle du Royaume-Uni en raison de sa plus grande dépendance à l’égard du pétrole et des services financiers”.

A NE PAS MANQUER :

Le Royaume-Uni lancera des fusées depuis Spaceport après une contestation judiciaire danoise [INSIGHT]

Fury alors que le secrétaire à la Santé du SNP dit aux Écossais de «réfléchir à deux fois» avant d’appeler [REVEAL]

L’UE fustige la “prise de pouvoir” de la ville de Londres sur les services financiers [LATEST]

Les ministres devraient donc dépenser plus en intérêts de la dette, ce qui exigerait des dépenses moins élevées ailleurs ou des impôts plus élevés.

Gemma Tetlow, économiste en chef à l’Institute for Government, a déclaré: “Le choix de la devise de l’Écosse aurait des implications bien plus larges que les seuls liquidités que les gens utilisent dans leur vie quotidienne – y compris des implications pour la stabilité financière, quelle liberté le gouvernement a d’utiliser la politique monétaire et fiscale, la facilité avec laquelle les entreprises peuvent commercer avec d’autres pays et l’attractivité de l’Écosse pour les investisseurs étrangers.

“Il n’y a pas de meilleur choix, toutes les options viendraient avec des compromis.”

Liz Smith MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour les finances fantômes et l’économie, a déclaré : « Les conclusions contenues dans le rapport IFG sont tout à fait exactes et elles ne font qu’accroître les inquiétudes concernant les coûts économiques de l’indépendance.

«Le SNP n’a jamais précisé quelle nouvelle monnaie serait utilisée dans une Écosse indépendante et n’a jamais reconnu la dette supplémentaire et les coûts d’emprunt qui l’accompagneraient.

« Les arguments économiques en faveur de l’indépendance ont toujours été intrinsèquement faibles.

“Ce rapport ne fait que confirmer cela et pourquoi l’attention du gouvernement écossais devrait se porter sur la reprise économique après la pandémie et non sur la préparation d’un deuxième référendum sur l’indépendance.”

Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à Union, a déclaré: «Cela expose le risque et l’imprudence étonnants du plan du SNP de supprimer la livre.

« L’introduction d’une nouvelle monnaie écossaise aurait des conséquences dévastatrices pour notre économie, avec un impact sur le montant que nous pouvons dépenser pour les hôpitaux, les écoles et les services sociaux.

«Lorsque notre NHS est en crise et que les gens attendent des heures pour les ambulances, et que nous avons des années de récupération devant nous après Covid, cela prouve à quel point le plan de séparation du SNP est vraiment irresponsable.

“Plutôt que de jouer avec l’avenir des gens, le meilleur avenir pour l’Écosse est de faire partie du Royaume-Uni afin que nous puissions garder la livre et rassembler les gens pour construire une reprise pour tout le monde.”

Cela survient quelques semaines seulement après que les chiffres du gouvernement ont révélé que les dépenses publiques écossaises ont dépassé 99 milliards de livres sterling au cours de la première année de la pandémie – 36 milliards de livres sterling de plus que ce qui a été collecté en impôts.

Le rapport Government Expenditure and Revenue Scotland (GERS) a également révélé que le déficit national avait atteint 36,3 milliards de livres sterling en 2020/21.

Mais Alison Thewliss MP, SNP Shadow Chancellor, a déclaré : « Laisser entendre que l’Écosse est pratiquement la seule économie développée au monde pour laquelle il n’y a pas d’option de devise bonne ou viable est une suggestion ridicule que personne ne peut ou ne devrait prendre au sérieux.

«L’Écosse a une économie fondamentalement forte, mais nous avons besoin de tous les pouvoirs budgétaires et d’emprunt que seule l’indépendance peut offrir pour assurer une reprise juste et durable.»