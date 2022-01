Nicola Sturgeon news: Des manifestations de masse éclatent à Glasgow alors que le Premier ministre perd le contrôle | Royaume-Uni | Des nouvelles

La manifestation a été organisée par Scotland Against Lockdown. Le groupe est opposé aux masques obligatoires, à la distanciation sociale et aux vaccins obligatoires, selon ses pages de réseaux sociaux. Les militants sont également opposés au Coronavirus Act 2020 des gouvernements écossais et britannique.

Les foules se sont rassemblées dans la plus grande ville d’Écosse pour la marche, avec de nombreuses pancartes et bannières s’opposant aux nouvelles mesures.

Certaines des banderoles lisaient « La liberté contre la peur », « levez-vous, reprenez votre liberté » et « mon corps, mon choix ».

Un autre panneau disait : « Faites-vous confiance à votre gouvernement pour votre vie ?

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: « Les agents facilitent actuellement une procession imprévue dans le centre-ville de Glasgow pour assurer la sécurité publique et minimiser les perturbations pour la communauté. »

Selon les données officielles, les cas de Covid au Pays de Galles et en Écosse augmentent plus rapidement qu’en Angleterre, malgré les restrictions plus strictes en place.

Un rapport hebdomadaire du gouvernement écossais a déclaré qu’en moyenne, l’Écosse avait enregistré 2 824 cas par million d’habitants au cours de la semaine précédant le 6 janvier. Cela contre 2 615 en Angleterre.

Au 9 janvier, il y avait eu 7 561 nouveaux cas de Covid en Écosse, avec trois autres décès.

Les derniers chiffres ont également révélé que 55 personnes étaient en soins intensifs samedi à la suite d’un récent test positif.

Environ 1381 personnes étaient hospitalisées samedi.

Les événements debout en salle seront limités à 100 personnes, avec 200 parieurs autorisés aux événements assis en salle. Les événements extérieurs permettent 500 assis ou debout.

Les grands rassemblements de Hogmanay ont également été supprimés en vertu des nouvelles règles, y compris les célébrations de renommée mondiale d’Édimbourg.

Ces mesures devraient être en place pendant trois semaines.

Dans une déclaration aux MSP avant Noël, le Premier ministre a déclaré : « Nous ne modifions pas les conseils pour Noël que j’ai donnés la semaine dernière.

« Il est important qu’à quelques jours de la fin, il y ait une certitude quant aux réunions de famille le jour de Noël et le lendemain de Noël.

« Je ne demande à personne de les changer. Cependant – et je ne le soulignerai jamais assez – veuillez suivre les conseils pour que les fêtes de famille soient aussi sûres que possible.

« Gardez les rassemblements aussi restreints que les circonstances familiales le permettent. »

Il est conseillé aux gens de limiter autant que possible leurs contacts et de rester à la maison autant que possible, a déclaré Mme Sturgeon.

La première ministre écossaise a également été appelée à démissionner après avoir annoncé des modifications aux directives d’auto-isolement.

Mme Sturgeon a averti que la souche Omicron de Covid est susceptible de remplacer Delta en tant que forme dominante du virus en quelques jours.