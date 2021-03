Nicola Sturgeon news: FM en danger alors que le député rompt sa couverture pour prétendre que sa réputation est «ternie» | Politique | Nouvelles

Au milieu de la dispute entre Mme Sturgeon et son prédécesseur Alex Salmond, les initiés craignent maintenant que le SNP ne soit endommagé lors des élections de mai à Holyrood. On s’attendait à ce que le SNP remporte la majorité aux élections de Holyrood, mais à la suite de la dispute entre le Premier ministre et M. Salmond – qui a maintenant lancé son propre parti – les initiés pensent que les sondages pourraient maintenant être différents. Avant les élections de mai, un député du SNP a admis que le public aurait vu les retombées politiques et la «rage» entre les deux responsables au cours des dernières semaines.

Ils ont déclaré au Daily Telegraph: « La marque de Nicola a été ternie.

« Je pense que cela aura un impact sur les urnes parce que les gens ont vu les combats internes et la rage. »

Non seulement un député a reconnu le chaos au sein du SNP, mais l’ancien chef adjoint du parti, Jim Sillar a affirmé que le public avait maintenant vu le vrai visage du gouvernement écossais.

Il a ajouté: «Les gens ont vu un visage du gouvernement écossais qui est inacceptable.

« Les gens ne sont pas stupides. Ils savent que le gouvernement s’est mal conduit et s’est livré à un abus de pouvoir flagrant ».

Vendredi, M. Salmond a annoncé la création de son nouveau parti politique, Alba.

L’ancien premier ministre de 66 ans a annoncé le parti indépendantiste afin de constituer une « supermajorité » pour faire avancer un référendum écossais.

M. Salmond a déclaré dans un communiqué: « Au cours des six prochaines semaines, nous allons promouvoir de nouvelles idées pour faire avancer l’Écosse – en donnant la primauté à la reprise économique après la pandémie et à l’accession à l’indépendance de notre pays.

JUST IN: Brexit Live: John Redwood déchire la querelle de l’UE sur les vaccins

«Nous prévoyons de présenter un minimum de quatre candidats dans chaque liste régionale et nous espérons élire des députés Alba de toutes les régions d’Écosse.

«Nous pensons que la construction d’une majorité substantielle au parlement écossais est la clé pour débloquer cette question et c’est la clé de la voie à suivre.

«Si Alba aide – et cela aide parce que nous ne sommes pas au scrutin de circonscription, nous nous attendons à ce que cela soit dominé par le SNP – mais si Alba peut aider en apportant des MSP soutenant l’indépendance et leur expertise, ils contribuent au nouveau plate-forme que nous allons devoir construire sur l’indépendance. «

Malgré son désir de créer une large majorité pour l’indépendance, le SNP craint que le parti de M. Salmond ne divise désormais le vote à Holyrood.

NE MANQUEZ PAS

Dépassez-vous Joe! Biden dit de se concentrer sur le présent et non sur le passé [Latest]

Le Brexiteer exhorte Johnson à démissionner en tant que Premier ministre [Update]

Les travaillistes se moquent d’un candidat pro-UE à l’élection partielle de Hartlepool [Insight]

Si le SNP remportait la majorité aux élections de mai, Mme Sturgeon s’était engagée à organiser un référendum sur l’indépendance plus tard cette année.

Indépendamment du consentement de Boris Johnson à organiser un référendum, Mme Sturgeon avait affirmé que les paramètres avaient maintenant changé depuis le référendum initial en 2014.

M. Salmond et le Premier ministre ont témoigné devant un comité de Holyrood sur la manière dont le SNP avait traité les allégations de harcèlement sexuel portées contre l’ancien dirigeant.

Les MSP ont conclu qu’à l’issue de l’audience, ils ne croyaient pas à la chronologie des événements de Mme Sturgeon.

Cependant, une enquête indépendante menée par l’avocat irlandais James Hamilton a innocenté Mme Sturgeon et a déclaré qu’elle n’avait pas enfreint le code ministériel.