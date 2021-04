Nicola Sturgeon news: FM explose à Boris sur «la puanteur puissante de la sordide» | Politique | Nouvelles

Plus tôt mercredi, il a été rapporté que M. Johnson avait échangé des SMS avec le milliardaire Sir James Dyson sur le statut fiscal des employés de l’entrepreneur. Le Premier ministre a promis à Sir James qu’il «réglerait» le problème après le lobbying personnel du milliardaire alors qu’il cherchait à construire des ventilateurs au début de la pandémie de coronavirus. Sir James, dont la société est maintenant basée à Singapour, avait écrit au Trésor pour demander à son personnel de ne pas payer d’impôts supplémentaires s’ils venaient au Royaume-Uni pour travailler sur les plans des ventilateurs.

Mais quand il n’a pas reçu de réponse, l’entrepreneur a fait un appel privé à M. Johnson, a rapporté la BBC.

Il a écrit dans un message texte que son entreprise était prête mais que “malheureusement” personne ne voulait qu’ils poursuivent.

Le Premier ministre a répondu: “Je vais arranger ça demain! Nous avons besoin de vous. Cela a l’air fantastique.”

Dans une interview préenregistrée sur Peston d’ITV, diffusée sur ITV à 22h45 mercredi soir, on a demandé à Mme Sturgeon si elle avait de la sympathie pour M. Johnson faisant tout ce qu’il pouvait pour obtenir des ventilateurs.

Le Premier ministre écossais a répondu: “Eh bien, je pense qu’il y a deux choses. Premièrement, c’était une période désespérée et nous essayions tous de faire toutes les bonnes choses pour assurer la sécurité des gens, mais nous demandions à toutes sortes de personnes de le faire, infirmières et médecins en première ligne, et ils n’avaient pas tous le numéro de téléphone portable du premier ministre ou mon numéro de téléphone portable pour demander un traitement spécial en matière de fiscalité.

“Donc je pense que nous devrions y réfléchir très attentivement. Et puis il y a presque le genre de coulisses que vous savez que des accords sont en cours.

Mais ensuite, elle a fait rage: «Écoutez, il y a, je pense, une puanteur assez puissante de sordide qui commence à entourer ce gouvernement conservateur, et je pense qu’ils ont vraiment besoin de l’ouvrir à un peu d’air frais.

“Mon collègue Ian Blackford a appelé à juste titre à une enquête complète sur tout cela aujourd’hui et c’est un appel que je soutiens pleinement.”

LIRE LA SUITE: Le plan de change “ imprudent ” d’Alex Salmond démoli par un économiste

Lors des questions du Premier ministre à la Chambre des communes plus tôt mercredi, M. Johnson a fermement défendu ses actions.

Il a déclaré au Parlement: “Je ne m’excuse absolument pas d’avoir changé le ciel et la terre et d’avoir fait tout ce que je pouvais pour sécuriser les ventilateurs pour les habitants de ce pays et pour sauver des vies.”

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il était “heureux de partager tous les détails” des échanges car il n’y avait “rien à cacher”.

Mais le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, a fait rage: «Le Premier ministre est en train de fixer des allégements fiscaux pour ses amis, le chancelier pousse le Trésor à aider Lex Greensill, le secrétaire à la Santé rencontre Greensill pour prendre un verre et David Cameron envoie un texto à quiconque répondra. .

NE MANQUEZ PAS

Ruth Davidson met fin à l’obsession IndyRef de Sturgeon [VIDEO]

Nicola Sturgeon pourrait utiliser la “ couronne de Norvège ” après l’appel de Salmond [ANALYSIS]

Nicola Sturgeon a honte après avoir snobé la spéciale électorale de la BBC Newsnight [COMMENT]

«Chaque jour, il y a de nouvelles allégations à propos de ce gouvernement conservateur: des accords douteux sur les EPI, des allégements fiscaux pour leurs compagnons, le secrétaire à la Santé détient des actions dans une société fournissant des services du NHS.

«Sleaze, sleaze, sleaze, et tout est sous sa garde.

“Avec ce scandale désormais fermement centré sur lui, comment diable veut-il que les gens croient qu’il est la personne pour nettoyer ce gâchis?”

M. Johnson a répondu: “Je vais vous dire pourquoi ce gouvernement fait la bonne chose au bon moment.

“Parce que la différence entre nous et le Parti travailliste est, j’en ai peur, une évidence et nous continuons à prendre les décisions difficiles pour protéger les gens de ce pays et faire avancer notre pays – en nous unissant et en nous nivelant.”

Le Premier ministre a également été critiqué par le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, qui a appelé le chef conservateur à révéler “combien de contrats Covid il a personnellement fixés” et à publier tous les échanges personnels sur ces contrats.

M. Johnson a de nouveau riposté: “Il n’y a absolument rien à cacher à ce sujet et je suis heureux de partager tous les détails avec le Parlement, car en fait je les ai partagés immédiatement avec mes fonctionnaires.”