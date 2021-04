Nicola Sturgeon news: FM se moque après avoir explosé contre des rivaux électoraux dans une rangée furieuse | Politique | Nouvelles

La Première ministre a perdu son sang-froid lors d’un événement en ligne de NUS Scotland après que le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, ait parlé des critiques nationalistes selon lesquelles le Royaume-Uni avait tourné le dos à l’UE avec son achat de vaccins – une décision qui s’est finalement révélée extrêmement fructueuse. L’Écosse reçoit des vaccins dans le cadre du programme d’achat du Royaume-Uni, mais les ministres du SNP ont critiqué la décision du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, de se retirer du programme d’achat de l’UE.

Le Premier ministre a fâché en réponse: “Le Royaume-Uni a choisi de se procurer de la manière dont il l’a fait et vous dites qu’il n’aurait pas pu le faire et que l’Écosse n’aurait pas pu choisir de le faire avec les autres pays britanniques si nous avions été un membre de l’UE.

“Ce n’est tout simplement pas vrai. Nous avons acheté le vaccin de la même manière que nous nous procurons le vaccin contre la grippe.

«Vous n’avez pas besoin de me dire combien de personnes ont été vaccinées avec la première dose, je passe chaque jour à superviser le programme.

“Alors arrêtez de dénigrer notre programme de vaccination à des fins politiques. Il est honteux de chercher à faire cela.”

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a alors remarqué avec effronterie que l’échange était “un excellent exemple pour les enfants à travers le pays”.

Mme Sturgeon a alors riposté avec fureur: “Tout cela assis sur la clôture sur tout pourrait être bon pendant un certain temps, mais tôt ou tard en politique, vous devez décider de quel côté vous êtes?”

Le chef des conservateurs écossais, M. Ross, a alors demandé: “Cela visait-il moi, désolé?”

Il a ensuite déclaré au dirigeant travailliste écossais: «Je pense que si elle parle de la séance sur la clôture, elle était définitivement dirigée contre vous, Anas.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: Où est le poisson? Les producteurs de saumon consternés par de “ fausses ” données

M. Ross a déclaré: «C’est notre moyen de sortir de cette pandémie, le déploiement positif du programme de vaccination nous permet de regarder en avant plutôt qu’en arrière.

«Je pense que les gens à travers l’Écosse reconnaissent que nous ne pouvons le faire que parce que nous faisons partie d’un Royaume-Uni fort.

«Si Nicola Sturgeon réussissait, elle ramènerait une Écosse indépendante dans l’Union européenne et il y aurait bien plus d’un million et demi de doses de vaccin disponibles en moins en Écosse.

“Et il faudrait encore un certain temps avant que Nicola Sturgeon reçoive son vaccin plutôt qu’une question d’heures.”

Un porte-parole du SNP a déclaré: «Ces remarques de Douglas Ross sont tout à fait pathétiques, mais tout à fait conformes à son ton pétulant et puéril.

“Plutôt que de faire de la petite politique avec le déploiement du vaccin, le SNP continuera à soutenir notre personnel du NHS qui travaille dur dans ses efforts pour achever le programme de vaccination en Écosse, qui aide à sauver des vies.”

Le Royaume-Uni a fait cavalier seul avec son achat de vaccins et c’est une décision qui s’est avérée extrêmement fructueuse, avec plus de 40 millions de personnes déjà recevant un vaccin.

Downing Street a insisté sur le fait que le pays est sur la bonne voie pour que tous les adultes reçoivent un vaccin avant la fin du mois de juillet.

Mais en revanche, le programme de vaccination de l’UE a bégayé d’une catastrophe à l’autre, poussé par une rangée de mots furieux avec le fabricant de vaccins AstraZeneca sur des problèmes de produits et d’approvisionnement.

En janvier, AstraZeneca a averti l’UE qu’elle ne serait pas en mesure de fournir le nombre de doses initialement promis aux États membres.

À la fin du mois de mars, le fabricant de vaccins n’avait livré que 30 millions de doses aux pays de l’UE – bien en deçà des 100 millions de doses qu’il avait promis dans son contrat.

Le contrat d’AstraZeneca avec Bruxelles stipule qu’elle avait promis de livrer un total de 300 millions de doses.

La Commission européenne a déclaré jeudi qu’elle ne prendrait pas l’option d’acheter 100 millions de doses supplémentaires du vaccin d’AstraZeneca, qui est inclus dans le contrat de fourniture actuel entre les deux parties.