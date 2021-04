Nicola Sturgeon news: FM suscite la fureur sur Marr – «Refusant» d’admettre des dommages à l’indépendance | Politique | Nouvelles

Andrew Marr et Nicola Sturgeon se disputent l’indépendance

L’animateur de la BBC a demandé au leader du SNP s’il était “honteux” que son gouvernement n’ait pas encore publié une projection économique de la manière dont l’indépendance affectera l’Écosse. Il a demandé: “Ne pensez-vous pas qu’il est honteux qu’un gouvernement qui cherche à sortir l’Écosse du Royaume-Uni ne se soit même pas donné la peine de regarder l’impact sur l’économie?” Mme Sturgeon a rétorqué: «Si je demandais aux gens une semaine jeudi de voter sur la question de savoir si l’Écosse devrait ou non être indépendante, alors oui, je serais d’accord avec cela.

«Mais je ne demande pas aux gens de faire ça jeudi et si je devais faire tout ce mannequin maintenant, nous devrons le refaire en demandant aux gens de faire ce choix.

“Je pense qu’il est juste de demander aux gens de faire ce choix de cette ampleur sur la base d’informations de qualité et à jour.

“C’est ce que nous avons fait en 2014 et c’est ce que nous ferions à nouveau.”

Un lecteur d’Express.co.uk a fait rage en réaction à notre histoire originale: “Sturgeon strident et criard. Elle refuse de dire à quoi ressemble l’économie parce qu’ils n’ont pas encore Indy Ref mais demandent aux gens de voter bientôt pour SNP sur mandat de Indy Réf.

Nicola Sturgeon a déclenché la fureur à la suite d’un échange houleux avec Andrew Marr (Image: BBC)

Le dirigeant du SNP s’est visiblement mis en colère lorsqu’il a été interrogé par Andrew Marr (Image: BBC)

“Le SNP parle de tripes totales. Quand les Écossais verront-ils cela?

“Le déficit de la dette, la réduction des dépenses publiques, de la monnaie et la tentative de rejoindre l’UE sont une réalité.”

Une deuxième personne a fulminé: «L’esturgeon est un individu décisif et délirant qui ment pour tromper.

«L’Écosse sera lourdement taxée, déficiente financièrement et dans l’austérité pendant des années, comme tous les modèles économiques indiquent s’ils votent pour l’indépendance.

Le premier ministre écossais a été grillé sur ses projets d’indépendance par Andrew Marr (Image: BBC)

“Réveillez l’Écosse avec les mensonges du SNP et de Sturgeon / Scotland.”

Un autre lecteur a déclaré: «Encore une fois, cette personne ne se soucie pas de ce que pensent ses citoyens.

«Disons les choses de cette façon Nicola – seriez-vous heureux de vous inscrire pour acheter une nouvelle maison si vous ne saviez pas combien cela vous coûterait?

“La vérité est que le SNP n’a aucune idée du coût car il ne tient pas de comptes courants ni de prévisions. Traitement honteux de votre peuple.”

Nicola Sturgeon a envoyé un autre avertissement à Boris Johnson sur le blocage d’un deuxième référendum (Image: BBC)

Boris Johnson a continué de rejeter les demandes du SNP de tenir un deuxième référendum sur l’indépendance (Image: GETTY)

Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises qu’il serait “insoutenable” pour Boris Johnson et son gouvernement britannique de bloquer un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise si le SNP peut remporter la majorité lors des prochaines élections à Holyrood.

Mme Sturgeon a déclaré au Andrew Marr Show que le pays devait avoir la possibilité de remettre la reprise en main, ajoutant: “L’avenir de l’Écosse doit et sera décidé par le peuple écossais”.

Elle a également déclaré qu’une action en justice contre le gouvernement britannique au sujet de la situation serait un regard “épouvantable” pour tout Premier ministre.

La première ministre a poursuivi ses appels à un deuxième référendum sur l’indépendance, mais M. Johnson a refusé de transférer les pouvoirs pertinents à Holyrood pour qu’un autre vote ait lieu.

L’indépendance pourrait être extrêmement coûteuse pour l’Écosse (Image: EXPRESS)

Le SNP a publié son manifeste électoral plus tôt ce mois-ci, qui prévoit d’organiser un deuxième vote pour l’indépendance d’ici la fin de 2023.

Dans The Observer, Mme Sturgeon a déclaré: “La lutte contre la pandémie et la relance sont les priorités. Cependant, s’il y a une majorité au parlement écossais après cette élection pour un référendum sur l’indépendance, l’Écosse doit avoir la chance de mettre le reprise entre les mains de l’Écosse.

“Pour le gouvernement britannique, chercher à le bloquer serait insoutenable. Pour lui, essayer de prendre des mesures juridiques, comme cela a été suggéré, reviendrait à demander à un tribunal d’annuler efficacement le résultat d’une élection démocratique libre et juste.

“Ce serait un look épouvantable pour n’importe quel Premier ministre. Plus précisément, cela n’a pas fonctionné pour Donald Trump, et cela ne fonctionnait pas pour Boris Johnson.”

Mais Downing Street a continué d’exprimer son opposition à un deuxième référendum sur l’indépendance

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Plus que jamais, les Ecossais veulent voir le gouvernement britannique et les administrations déconcentrées travailler ensemble pour protéger les vies et les moyens de subsistance.

<< Le Royaume-Uni est l'union politique et économique la plus réussie que le monde ait jamais connue, et cette pandémie et notre réponse collective, du programme de congés à l'achat de vaccins et au soutien de notre personnel militaire, ont montré que nous sommes à notre meilleur lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun.

“La pression pour un référendum qui divise est tout simplement irresponsable. C’est une distraction, alors que nous devons nous concentrer sur la poursuite de la lutte contre la pandémie et la reconstruction de notre économie.”