Nicola Sturgeon news: Interdiction de voyager en Ecosse vers les hotspots Covid britanniques Bedford, Bolton, Blackburn | UK | Nouvelles

Le Premier ministre a déclaré: «Nous savons qu’il y a des épidémies particulièrement graves dans trois régions spécifiques des autorités locales anglaises – Bedford, Bolton et Blackford et Darwen.» «Donc, pour cette raison, à partir de lundi, nous mettons, espérons-le, des restrictions de voyage temporaires sur les voyages entre l’Écosse et ces trois régions d’autorité locale en Angleterre.

“Donc, si vous prévoyez de rendre visite à des amis ou de la famille ou de rester dans ces régions, vous devez retarder votre visite.”

Mme Sturgeon a également déclaré qu’il “était plus logique” de revoir les restrictions relatives aux coronavirus sur une base hebdomadaire, après avoir annoncé que Glasgow serait le seul domaine à rester au niveau 3 des mesures écossaises.

S’exprimant lors d’un briefing du gouvernement écossais sur les coronavirus vendredi, le Premier ministre a déclaré que les autorités étaient “assez certaines” que l’augmentation des cas dans la ville était due à la variante indienne – appelée par Mme Sturgeon en avril-02 – avec “une santé publique étendue. mesures “déployées au cours des 10 derniers jours.

Le nombre de cas pour 100 000 habitants à Glasgow est passé de 71 la semaine dernière à 122,6 en sept jours jusqu’au 18 mai.

L’East Renfrewshire, qui plus tôt cette semaine avait un taux moyen de cas sur sept jours plus élevé que Glasgow, restera au niveau 2.

Mme Sturgeon a également déclaré que les améliorations apportées à Moray lui permettaient de rejoindre le reste de l’Écosse continentale au niveau 2 samedi.

Les niveaux d’infection à Moray, dans le nord-est de l’Écosse, sont passés de 98 cas pour 100 000 personnes la semaine dernière à 37, la positivité des tests passant de 2,8% à 1,3%.

Au niveau 2, les gens peuvent s’embrasser et se rencontrer à l’intérieur – sous réserve de restrictions – voyager à travers le Royaume-Uni et à l’étranger, et les lieux d’accueil peuvent ouvrir plus tard qu’au niveau 3 et servir de l’alcool à l’intérieur.

Mme Sturgeon a déclaré que le nombre total de cas dans l’East Renfrewshire est nettement inférieur à celui de Glasgow, avec seulement 17 jeudi contre 166 dans la ville, et pourrait être attribué à “des groupes de ménages spécifiques”.

Lorsqu’on lui a demandé si Glasgow pourrait faire face à des restrictions pendant une période plus longue en raison des chiffres, elle a déclaré: “La raison pour laquelle je ne dis pas que nous reviendrons dans trois semaines maintenant est que j’espère que la durée globale de ces restrictions de niveau plus élevé à Glasgow sera plus courte que ce n’était le cas plus tôt cette année et à la fin de l’année dernière.

“Je pense qu’il est en fait plus logique de procéder à un examen hebdomadaire, car nous ne voulons pas maintenir Glasgow dans des restrictions de niveau plus élevé plus longtemps que nécessaire … en raison de l’ampleur des interventions de santé publique que nous avons en cours de déploiement. à l’heure actuelle.

«Et pour déterminer où mettre les restrictions de voyage, nous devons juste être conscients des habitudes de déplacement des gens – les gens peuvent vivre dans le sud de Glasgow, mais dans la ville, ils ne restent pas nécessairement dans le sud de Glasgow tout le temps parce qu’ils travailler ailleurs et vice versa. “

Elle a également exhorté les fans à ne pas se rassembler en grands groupes pour regarder la finale de la Coupe d’Écosse samedi.

Le Premier ministre a déclaré que les partisans ne devraient pas se rassembler en grand nombre ni dans les pubs ni chez les gens.

Le match entre Hibernian et St Johnstone se déroule à huis clos à Hampden Park à Glasgow.

S’exprimant lors d’un briefing du gouvernement écossais sur les coronavirus vendredi, elle a déclaré: “Cela est toujours contraire aux règles de santé publique et n’est pas sûr dans la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés.”

Elle a également averti les supporters de la victoire de l’équipe que “personne ne devrait se rassembler en grand nombre pour le moment”.

La police écossaise a également émis un avertissement aux fans avant le match, qui débutera à 14 heures.



