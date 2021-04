Nicola Sturgeon news: la division de l’indépendance écossaise exposée avant l’élection de Holyrood | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon et Douglas Ross s’affrontent dans le débat électoral

Le public écossais a voté pour continuer à faire partie du Royaume-Uni en 2014, mais le Premier ministre Nicola Sturgeon a continué d’appeler à un deuxième référendum sur l’indépendance. Mme Sturgeon a été accusée de se concentrer sur l’indépendance plutôt que sur la pandémie de coronavirus.

Mais maintenant, les électeurs se sont prononcés sur l’indépendance écossaise, exposant la division parmi le public écossais.

La spécialiste informatique Heather Herber a déclaré à Politico: «Nous avons vu avec la République d’Irlande et l’Irlande du Nord à quel point il est difficile d’avoir une frontière terrestre entre un État de l’UE et un État non membre de l’UE.

« Si l’Écosse devenait indépendante et rejoignait l’Europe, la frontière avec l’Angleterre serait impossible. »

Alison Watters, militante et militante, a affirmé que Mme Sturgeon avait « retardé indûment son indépendance ».

Mme Watters a déclaré: « Elle a retardé indûment l’indépendance, je pense, et elle a perdu trop de temps à essayer de retarder un Brexit pour lequel l’Angleterre a voté, à s’ingérer dans la démocratie d’un autre pays. »

Un autre électeur qui a soutenu l’indépendance en 2014 a déclaré qu’il était désormais partisan du maintien de la partie du Royaume-Uni.

John Donaldson, de Glasgow, a déclaré à Politico: «Je déteste ce blâme Westminster pour tout, agissant toujours comme la victime.

«La psyché écossaise consiste à être l’opprimé, mais il y a une différence entre être un opprimé et une victime.

« Toute la mentalité de victime est très malsaine. »

Un autre électeur a déclaré qu’il avait besoin d’une « stratégie cohérente » de la part du SNP sur la manière dont une Ecosse indépendante pourrait « financer les niveaux actuels de dépenses sociales ».

La dirigeante adjointe du SNP Westminster, Kirsten Oswald, a déclaré: « Le SNP travaillera dur pour chaque vote et ne prendra rien pour acquis.

« [Backing the party is] le seul moyen de garantir que l’avenir de l’Écosse est entre les mains de l’Écosse – pas celles de Boris Johnson.

«Un nombre croissant de personnes sont passées du« non »au« oui »et veulent voir l’Écosse devenir indépendante afin que nous puissions bâtir une société plus juste.»

Le rêve d’indépendance de Mme Sturgeon a été anéanti le mois dernier, un sondage ayant révélé que la majorité des répondants voteraient non lors d’un deuxième référendum.

Le sondage a révélé que seulement 45% des Écossais voteraient oui si le vote avait lieu demain, 47% des personnes interrogées disant non.

Seulement huit pour cent ont déclaré ne pas savoir comment voter.

La semaine dernière, les chefs des partis écossais ont participé à un débat télévisé pour lancer la campagne électorale.

Mmes Sturgeon (SNP), Douglas Ross (conservateurs écossais), Anas Sarwar (travailliste écossais), Lorna Slater (verts écossais), Willie Rennie (démocrates libéraux écossais) se sont affrontés.

Tout en répondant aux questions des membres du public, Mme Sturgeon a été critiquée pour avoir donné la priorité à l’indépendance par rapport à la pandémie.

Répondant à une question, Mme Sturgeon a déclaré: «Les gens m’ont vu littéralement chaque jour mener le combat du pays contre Covid et je continuerai de le faire chaque jour nécessaire.

«Mais à mesure que nous sortons de cette crise et que nous nous concentrons sur la reprise, le pays que vous essayez de reconstruire dépend des décisions prises par le gouvernement.

«Tant que les décisions sont entre les mains de Boris Johnson et de nombreuses personnes à Westminster, le danger est que nous prenions les mauvaises décisions, tout comme nous avons été traînés hors de l’UE contre notre volonté.

« Chaque jour, je me concentre désormais sur Covid. Une partie de notre reprise économique doit être de lutter contre la pauvreté. »

L’Écosse se rendra aux urnes le 6 mai.

Le sondage, réalisé pour The Scotsman par Savanta ComRes, a interrogé 1009 adultes écossais âgés de 16 ans et plus entre le 5 et le 10 mars.