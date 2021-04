Nicola Sturgeon news: La menace d’un pacte esturgeon et Alex Salmond pour briser le «grotesque» du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Salmond serait « plus radical que Sturgeon », selon un expert

Le chef du parti Alba a affirmé que les pourparlers de séparation devraient commencer dans les jours suivant l’élection de Holyrood le mois prochain et que les électeurs «s’attendraient» à ce que leur relation professionnelle reprenne. Les opposants ont condamné la perspective «cauchemardesque» des anciens collègues du SNP de parvenir à un accord sur ses demandes «grotesques» alors que l’Écosse se bat contre la pandémie de coronavirus. Le chef conservateur écossais Douglas Ross a averti que «l’obsession nationaliste téméraire» avait de nouveau été révélée.

Cela est venu après que M. Salmond ait pris un nouveau coup d’œil à la «feuille de route» en 11 points du Premier ministre pour organiser un deuxième référendum dans la première moitié d’une nouvelle législature.

Les deux hommes ne se sont pas prononcés depuis la mi-2018, lorsqu’ils se sont disputés sur le traitement illégal par le gouvernement écossais des plaintes de harcèlement sexuel à son encontre.

M. Salmond a également été innocenté de 13 chefs d’agression sexuelle à la Haute Cour l’année dernière, mais a admis une conduite inappropriée.

Mme Sturgeon a déclaré la semaine dernière qu’elle avait «catégoriquement» exclu de travailler avec lui suite à sa tentative sensationnelle de revenir à la politique de première ligne.

Boris Johnson, Alex Salmond et Nicola Sturgeon (Image: getty)

Alex Salmond lance son Alba Party (Image: skynews)

Mais M. Salmond a insisté sur le fait que Mme Sturgeon «suivrait les conseils du peuple» si elle était renvoyée à Holyrood dans le cadre d’une «supermajorité» pro-indépendance.

M. Salmond a déclaré: «J’attends de tous les politiciens, y compris Nicola, qu’ils acceptent le verdict du peuple et qu’ils travaillent avec le parlement que les gens nous donnent.

«Nous sommes à un stade en Écosse où nous devons laisser le personnel derrière nous.»

Selon ses plans, les négociations commenceraient le premier jour de la nouvelle législature le mois prochain.

Il a établi sa propre feuille de route vers l’indépendance à l’occasion du 701e anniversaire de la déclaration d’Arbroath, affirmant l’indépendance.

LIRE LA SUITE: Des problèmes pour l’UE alors que 70% des Italiens rejettent les nouvelles règles Covid – sondage

Nicola Sturgeon, chef du SNP (Image: getty)

M. Salmond a lu une version mise à jour du document qui comprenait également la phrase originale «nous nous battons mais pour la liberté».

Il a également affirmé qu’une rediffusion du sondage de 2014 n’était peut-être pas nécessaire pour atteindre son objectif.

M. Salmond a déclaré qu’une «supermajorité» de MSP nationalistes émettrait une «instruction claire et sans équivoque» au gouvernement de Mme Sturgeon pour ouvrir immédiatement des pourparlers avec Whitehall sur la sécession.

Malgré la pandémie en cours, M. Salmond a affirmé qu’il devrait y avoir une «convention d’indépendance permanente» entre les partis pour soutenir la «position de négociation».

Lançant la campagne électorale de son parti à Ellon, dans l’Aberdeenshire, il a également déclaré que la tactique pourrait être décidée plus tard.

NE MANQUEZ PAS:

Les travaillistes font face à une défaite « catastrophique » de Hartlepool face aux conservateurs [POLL]

L’UE panique alors que le Groenland pourrait rompre avec le Danemark [LATEST]

L’UE bloque 3,1 millions de vaccins AstraZeneca destinés à l’Australie [NEWS]

Ecosse: l’UE « insisterait sur une frontière dure », selon un expert

Mais un référendum de style 2014 organisé avec le consentement du gouvernement britannique n’était que l’une des options disponibles, a-t-il déclaré.

M. Salmond a affirmé que d’autres options étaient une autre forme de plébiscite, d’action en justice ou de «manifestation pacifique et populaire».

Boris Johnson a exclu de transférer le pouvoir à Holyrood pour organiser un deuxième référendum pendant qu’il est en fonction.

Mais M. Salmond a affirmé que la résistance du Premier ministre «s’effondrerait» si suffisamment de MSP séparatistes étaient renvoyés.

Les plans du SNP publiés plus tôt cette année indiquent que le parti ira de l’avant pour organiser un vote indépendamment du veto de M. Johnson – et forcera le gouvernement britannique à contester sa légalité devant les tribunaux.

Alex Salmond se bat lors des prochaines élections (Image: .)

Mais dans un coup d’œil à la stratégie, M. Salmond a déclaré qu’il « pourrait avoir 10 points de trop » et a fait valoir que le SNP ne devrait pas se « cantonner » à un référendum.

Refusant de s’inspirer du processus qui serait utilisé pour quitter le Royaume-Uni, M. Salmond a déclaré: « La tactique évoluera inévitablement avec les négociations, mais la stratégie consiste à faire de l’accession à l’indépendance une priorité réelle et primordiale. »

Il a également refusé de dire ce qui constituerait une «supermajorité» ou ce qu’il ferait si Mme Sturgeon refusait de travailler avec lui.

La loi écossaise de 2016 définit cela comme les deux tiers des MSP, soit 86 des 129 à Holyrood, nécessaires pour adopter certaines lois.

Cependant, M. Salmond a déclaré: « Ce n’est pas la définition de la supermajorité que nous utilisons. »

Un sondage à la bombe ce week-end a mis Alba sur la bonne voie pour six pour cent des voix, ce qui leur donnerait six députés, le SNP en bonne voie pour 65 sièges et les Verts huit.

Cela signifierait 79 MSP séparatistes, mais M. Salmond a déclaré qu’il pensait que jusqu’à 90 pourraient être renvoyés à Holyrood – mettant M. Johnson dans une «position fondamentalement plus faible».

Répondant aux critiques selon lesquelles son plan était «imprudent» et «grotesque» alors que le pays se battait contre Covid, M. Salmond a affirmé qu’il «proposait des idées» pour faire face au «tsunami économique».

Mais le chef conservateur, M. Ross, a déclaré: «Les hauts responsables du SNP ont déclaré qu’un référendum pourrait avoir lieu cette année, tandis que Salmond suggère que le processus devrait commencer immédiatement après les élections.

«Le psychodrame toxique Salmond-Sturgeon met en danger l’avenir de l’Écosse et seuls les conservateurs écossais ont la force et la détermination de battre les nationalistes et de veiller à ce que nous nous concentrions plutôt sur les problèmes qui comptent pour les gens.

La dirigeante adjointe du Parti travailliste écossais, Jackie Baillie, a qualifié les demandes de M. Salmond «d’insulte à tous ces emplois et moyens de subsistance qui sont encore menacés».

Elle a déclaré: «Nicola Sturgeon ne peut pas approuver cette approche extrême de la constitution et doit être claire sur le fait qu’elle ne passera pas au bulldozer cela par le parlement avec une vilaine allégeance au parti Alba de Salmond.

Pamela Nash, directrice générale de l’Ecosse dans l’Union, a ajouté: « L’idée de gouvernements entamant des négociations constitutionnelles complexes et prolongées au milieu d’une urgence nationale en cours est grotesque. »

Un porte-parole du SNP a déclaré: «Ce soi-disant« plan »n’est en aucun cas crédible.

«Arguant d’une part que Westminster n’acceptera pas un référendum même s’il y a une majorité pro-indépendance au Parlement écossais, mais d’autre part qu’il acceptera de négocier l’indépendance sans référendum, ne passe même pas le test de crédibilité le plus élémentaire.

«Ce genre d’absurdités ne fera que rendre plus difficile la conquête de l’indépendance.»