Nicola Sturgeon news : la réponse « terrifiante » du leader du SNP au déficit croissant | Politique | Nouvelles

Les finances publiques de l’Écosse ont atteint un creux sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus. Le rapport officiel des dépenses et des revenus du gouvernement écossais (GERS) a révélé que le fossé entre l’argent dépensé pour les services publics et les revenus tirés des impôts au nord de la frontière a plus que doublé en 2020/21 pour atteindre 36,3 milliards de livres sterling, presque autant que l’ensemble du budget de Holyrood. Le déficit du pays pour 2020-2021, après prise en compte d’une part géographique des recettes fiscales britanniques sur le pétrole et le gaz de la mer du Nord, est passé à 22,4% du produit intérieur brut.

Cela se compare à un déficit de 14,2 % pour le Royaume-Uni dans son ensemble.

Les données ont également montré un affaiblissement fiscal relatif pour l’Écosse. Jusqu’en avril 2020, le déficit de l’Écosse était de 8,8 % du PIB, contre 2,6 % pour le Royaume-Uni.

Kate Forbes, la secrétaire aux finances de l’Écosse, a insisté sur le fait que les données sur le déficit n’empêcheraient pas le SNP de se concentrer à nouveau sur l’indépendance après la crise des coronavirus.

Elle a déclaré: “Ce n’est pas un obstacle pour plaider en faveur de l’indépendance car les déficits à travers le monde ont augmenté de manière exponentielle.”

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a ajouté que “la position budgétaire était le résultat de la façon dont nous sommes gouvernés au Royaume-Uni” et qu’avoir un déficit n’était “pas un obstacle à l’indépendance d’un pays”.

Dans un récent rapport, John Ferry, rédacteur en chef du groupe de réflexion These Islands et ancien journaliste financier, a affirmé que dans un monde raisonnable, Mme Sturgeon et ses collègues examineraient les chiffres du GERS et ne seraient plus enclins à séparer l’Écosse de son structures de soutien financier que le Premier ministre ne le ferait au Royaume-Uni.

Cependant, a-t-il noté, le SNP est plutôt dans un « déni de réalité » et a « un engagement de type religieux envers la cause ».

Il a expliqué : « Il suffit de penser un instant aux conséquences du départ de l’Écosse du Royaume-Uni en 2016 (si les nationalistes avaient remporté leur référendum de 2014) pour comprendre l’insuffisance des arguments du SNP.

“Le nouvel État aurait été en dehors de la zone monétaire sterling et coupé des transferts fiscaux britanniques le jour de l’indépendance. Il émettrait de la dette dans la monnaie d’un autre pays et paierait des taux d’intérêt élevés en raison du risque réel de défaut de paiement (n’étant pas une monnaie émetteur).

“L’idée que, lorsque la pandémie a frappé, l’Écosse aurait été en mesure de lever 36 milliards de livres sterling de dette libellée en devises étrangères en 2020-2021, soit plus d’un cinquième de son PIB, est franchement ridicule.”

Il conclut dans son reportage pour The Spectator : « Il y a un fanatisme en jeu quant à la réponse du SNP au Gers.

« Le voir en action, quand on considère que le bien-être de millions de personnes est en jeu, est plus que troublant – c’est terrifiant.

“Bienvenue dans l’âge de la déraison.”

Les affirmations du journaliste ont été reprises par Ronald MacDonald, professeur de recherche en macroéconomie et finance internationale à l’Adam Smith Business School de l’Université de Glasgow, qui a également affirmé que la candidature à l’indépendance de Mme Sturgeon était incroyablement dangereuse.

Il a déclaré à Express.co.uk : “Ce n’est pas un déficit durable en soi.

“Afin qu’ils [the SNP] ont fait valoir dans le rapport de la Commission sur la croissance qu’ils pourraient gérer cela en ayant une croissance plus élevée s’ils étaient indépendants.

“Mais ils n’ont pas dit comment ils allaient l’obtenir.

“Bien sûr, en plus de cela, vous avez la crise des coronavirus, ce qui signifie le déficit à l’avenir. Ce sera probablement quelque part dans la région des 20% ou même 30%.

“C’est un énorme déficit.”

L’argument du Premier ministre, a noté le macroéconomiste, semble être qu’elle peut faire ce que font les autres gouvernements, c’est-à-dire emprunter massivement sur les marchés financiers à des taux d’intérêt relativement bas.

Cependant, M. MacDonald a affirmé qu’il y avait un énorme problème avec cela.

Il a poursuivi : « Leur stratégie pour une Écosse indépendante consiste à avoir une période de transition relativement longue au cours de laquelle ils continuent à utiliser la livre sterling.

« Emprunter dans une devise étrangère est une stratégie très dangereuse, surtout si vous empruntez le genre de sommes d’argent dont ils parlent.

“La raison en est que si vous adoptez la sterlingisation, c’est une forme de taux de change rigidement fixe.

“Le Royaume-Uni a un taux de change flexible. Cela signifie que lorsque vous subissez un choc économique, vous disposez de moyens pour ajuster l’économie à cela.

“En adoptant la monnaie d’un autre pays, vous fixez vraiment votre monnaie contre cette monnaie. Et vous n’avez aucun moyen d’ajustement.

“Ce n’est pas tenable pour un pays indépendant.

“J’ai fait valoir séparément que cela pourrait conduire à la faillite.

“Ils n’ont pas réfléchi au cadre macroéconomique.”