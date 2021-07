Nicola Sturgeon news : le chef du SNP a mis en garde contre les violences écossaises contre l’Irlande du Nord | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les syndicalistes sont furieux de l’accord sur le Brexit du Premier ministre Boris Johnson, qui a introduit des contrôles douaniers sur les marchandises circulant entre la province et la Grande-Bretagne. Beaucoup demandent que le protocole d’Irlande du Nord soit supprimé, supprimant la nouvelle frontière de la mer d’Irlande.

Les émeutes loyalistes en Irlande du Nord en avril ont été attribuées en partie à la colère suscitée par le protocole.

Un expert chevronné de la lutte contre le terrorisme a averti qu’il existe un « potentiel » de propagation des troubles en Écosse.

Le message est venu de Ken Pennington, ancien commissaire de police d’Irlande du Nord.

S’adressant à 1919 Magazine, il a noté que l’Écosse avait ses propres problèmes de sectarisme, la rendant vulnérable à des événements similaires à ceux observés en Irlande du Nord.

Il a dit : « Quant à la violence qui déborde ? Je pense qu’il a ce potentiel.

“La saison de football ne va pas s’arrêter, et nous verrons à quoi ressemble l’imagerie au cours de l’été, et les perceptions de celle-ci, et ce que cela jette.

«Je pense que cela a le potentiel d’enflammer les choses.

« Le protocole fait monter les tensions. Eh bien, ce n’est pas lui-même, les gens soulèvent des tensions autour de lui.

En mars, le Conseil communautaire loyaliste a écrit à M. Johnson, annonçant que les groupes qu’il représente avaient mis fin à leur soutien à l’accord de paix du Vendredi saint de 1998.

Pour préserver l’accord du Vendredi saint, le Royaume-Uni et l’UE ont convenu qu’il n’y aurait aucun contrôle aux frontières entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

Au lieu de cela, l’Irlande du Nord reste liée au marché unique européen, avec des contrôles douaniers sur le commerce avec le reste du Royaume-Uni.

En juin, le Royaume-Uni et l’UE ont convenu de retarder l’introduction de nouveaux contrôles sur les viandes fraîches.

Certains craignaient que cela ne provoque des troubles, s’ils étaient imposés pendant la traditionnelle saison des marches loyalistes.

Cependant, les critiques soutiennent que cela ne fera que retarder le point de confrontation à plus tard dans l’année.

M. Johnson a appelé à une plus grande flexibilité de Bruxelles s’il veut que le protocole d’Irlande du Nord survive.

L’UE a menacé de suspendre le protocole en janvier lors d’une dispute avec la Grande-Bretagne au sujet des vaccins contre les coronavirus.

Après l’indignation à Londres, Dublin et Belfast, la menace a été retirée.