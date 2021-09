Nicola Sturgeon news : le conflit du SNP avec Boris Johnson est considéré comme une « tragédie pour l’Écosse » | Politique | Nouvelles

Angus Robertson s’est plaint du départ du Royaume-Uni de l’UE lors de discussions avec le secrétaire écossais Alister Jack. Le secrétaire à la Constitution et aux Affaires extérieures a affirmé que “les bouleversements, les dommages et les retards causés par le Brexit” devraient être immédiatement traités par le gouvernement britannique.

En plus de cela, M. Robertson a également évoqué les impacts ressentis par la pénurie de main-d’œuvre et de compétences dans divers secteurs, notamment les travailleurs sociaux, les chauffeurs de poids lourds et le secteur de l’alimentation et des boissons en raison du départ du Royaume-Uni de l’UE.

Il a déclaré: «L’Écosse a voté contre le Brexit et ne veut pas participer à ce désarroi, mais nous vivons toujours avec les conséquences de l’accord dur du gouvernement britannique sur le Brexit.

“Le gouvernement britannique devrait écouter très attentivement les préoccupations du gouvernement écossais et les préoccupations des industries de ce pays – et y répondre.”

Parallèlement, la secrétaire écossaise aux Affaires rurales, Mairi Gougeon, a également écrit une lettre à Lord Frost concernant une décision de retarder les contrôles des marchandises en provenance de l’UE.

Se référant à la décision, la ministre du gouvernement écossais dirigée par le SNP a affirmé que le gouvernement britannique n’avait “aucun respect” pour les nations décentralisées lorsqu’il prenait des décisions qui, selon elle, avaient été prises sans consultation avec Édimbourg.

Mme Gougeon a également ajouté dans sa lettre : « Les difficultés qui ont conduit à cette décision sont entièrement dues à l’approche imprudente du gouvernement du Royaume-Uni en matière de sortie de l’Union européenne, qui a été démontrée, à plusieurs reprises, sans planification ni coordination responsable. . “

Lorsqu’on leur a demandé dans quelle mesure le gouvernement écossais gérait efficacement leurs relations avec leurs homologues britanniques, les partis d’opposition ont exhorté les politiciens nationalistes à écouter le peuple écossais et à ne pas présenter d’arguments entièrement politiques.

L’ancienne députée travailliste Pamela Nash, aujourd’hui directrice générale de l’Écosse au sein de l’Union, a déclaré: «Le peuple écossais veut que ses gouvernements travaillent mieux ensemble.

Donald Cameron MSP, porte-parole des conservateurs écossais a déclaré : « Nicola Sturgeon détourne l’attention des échecs de son propre gouvernement en blâmant régulièrement le gouvernement britannique.

“Elle préfère accélérer sa machine à griefs plutôt que de nouer des relations constructives avec les ministres britanniques.”

Mais une source du gouvernement écossais a riposté et a déclaré : « Le Brexit dur des conservateurs nous a fait sortir du marché unique contre notre gré.

« Cela a porté un coup dur aux exportateurs, y compris au secteur emblématique de l’alimentation et des boissons en Écosse.

“C’est la réalité des politiques conservatrices imprudentes.”