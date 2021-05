Nicola Sturgeon news: Le dirigeant du SNP fait face à l’humiliation de l’Écosse pour les décès dans les maisons de retraite UK | Nouvelles

L’Écosse a subi au moins 3292 décès dans des foyers de soins liés au coronavirus selon les registres nationaux d’Écosse. Le gouvernement écossais a été vivement critiqué pour avoir envoyé des patients âgés des hôpitaux aux maisons de soins au début de la pandémie.

Dans de nombreux cas, cela s’est produit sans que des tests de coronavirus n’aient été effectués et a été largement blâmé pour avoir semé l’infection dans de nombreux établissements de soins.

Un panneau publicitaire ciblant Mme Sturgeon à cause de cet échec a circulé autour d’Aberdeen ce week-end.

Organisé par le groupe pro-syndical Scotland Matters, il montre une photo de Mme Sturgeon avec un texte indiquant «Total des décès… 3 000».

Il contient également une citation du professeur Hugh Pennington, un expert mondial de la santé, adressée à Mme Sturgeon.

Il a commenté: «Vous avez été averti que l’envoi des victimes du COVID-19 dans des maisons de soins entraînerait un nombre élevé de décès.»

Les Écossais se rendent aux urnes le 6 mai pour élire leur prochain parlement.

Le SNP cherche à obtenir un mandat pour un deuxième référendum sur le retrait de l’Écosse du Royaume-Uni.

Cependant, le gouvernement britannique est un mauvais moment pour un référendum et l’accent devrait être mis sur la récupération des coronavirus.

Le groupe unioniste Scotland Matters a dévoilé des panneaux d’affichage à travers l’Écosse pour mettre en évidence ce qu’il perçoit comme les échecs du SNP.

Le porte-parole d’Ecosse Matters, Allan Sutherland, a déclaré: «Cette élection ne consiste pas seulement à choisir un gouvernement pour gérer la reprise après la pandémie de Covid.

«Il s’agit également de se remettre de 14 ans d’incompétence du SNP, de promesses non tenues, de scandale et de division et la seule façon de le faire est de faire en sorte que les Écossais votent tactiquement pour les partis pro-britanniques, arrêtent le SNP proposé, Alba et la supermajorité verte et retirez Indyref2 de l’ordre du jour pour toujours. »

La camionnette publicitaire d’Aberdeen a également affiché un certain nombre d’autres graphiques critiquant le bilan du SNP et exhortant le vote tactique des syndicalistes.

L’un déclare: «Récupération, pas référendum – Vote tactique».

Un autre accuse le SNP de désavantager le nord de l’Écosse via «les braquages ​​du nord du vieil Aberdeen».

Le SNP de Mme Sturgeon, les Verts écossais et le nouveau parti Alba d’Alex Salmond réclament tous un deuxième référendum sur l’indépendance.

Les conservateurs écossais, les travaillistes écossais et les libéraux démocrates écossais sont tous opposés.

Scotland Matters exhorte ses partisans à voter pour le candidat pro-syndical le mieux placé pour vaincre le SNP dans chaque région.

Un récent sondage réalisé par BMG Research pour le Herald Scotland prédit que le SNP remportera 68 sièges lors des prochaines élections, ce qui leur donnera une petite majorité.

Cependant, cette majorité est faible et pourrait être supprimée avec un léger changement de vote.

Il a constaté que les Écossais sont également partagés sur l’opportunité de rester au Royaume-Uni avec 50% pour et contre.

Des personnalités du SNP ont suggéré qu’un deuxième référendum pourrait avoir lieu même sans le consentement du gouvernement britannique.

Si cela devait arriver, le chef conservateur écossais Douglas Ross exhorte les syndicalistes à boycotter le scrutin.