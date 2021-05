Nicola Sturgeon news: Le leader du SNP sera parti aux prochaines élections alors que l’Écosse demande un changement | Politique | Nouvelles

Jackson Carlaw a déclaré à Express.co.uk que Nicola Sturgeon est au «début de la fin» de son mandat de leader du SNP. L’ancien dirigeant conservateur écossais a ajouté que le public écossais voudra un nouveau chef lorsque le pays entre dans la phase de récupération de la pandémie de coronavirus.

M. Carlaw a déclaré: “J’aurais pensé sans détour, étant maintenant Premier ministre aussi longtemps que son prédécesseur immédiat, quel que soit le résultat de cette élection [she will go soon].

«Qu’est-ce que Churchill a dit? Ce n’est même pas le début de la fin mais c’est peut-être la fin du commencement.

«Eh bien, je pense que nous avons dépassé la fin du début maintenant avec Sturgeon, je pense que c’est le début de la fin.

“Quand cela se produira, je ne sais pas mais je n’aurais pas pensé, malgré son écho à Mme Thatcher disant qu’elle allait continuer encore et encore, qu’elle serait la première ministre pendant bien plus longtemps dans ce Parlement.

“Je pense que le public sentira qu’elle a fait son travail et son devoir pendant Covid, mais nous sommes maintenant dans une phase de rétablissement et nous avons besoin d’une nouvelle réflexion et d’un leadership pour cela.”

Au cours de la même interview, M. Carlaw a déclaré que le SNP de Nicola Sturgeon relançait sa campagne électorale de 2019 avant l’élection cruciale de mai Holyrood.

L’ancien dirigeant conservateur écossais a ajouté que la campagne du SNP était une erreur et qu’en conséquence, il ne s’attend pas à ce que le parti soit en mesure d’obtenir une majorité à Holyrood par lui-même.

Il a déclaré: “Il me semble que le vent tourne maintenant. Plus les gens se penchent sur ces problèmes, plus ils changent.

“Ils savent parfaitement que l’enjeu de cette élection est l’indépendance et le bilan du SNP qui dirige le gouvernement écossais.”

M. Carlaw a poursuivi: “Je pense donc que leur campagne a été une erreur et je ne pense pas que cela dynamise le genre de vote qu’ils ont réussi à rassembler en 2019.

“Donc je pense qu’ils vont absolument devoir dépendre de quelqu’un.”

Les élections parlementaires écossaises ont lieu ce jeudi 6 mai 2021.