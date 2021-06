Nicola Sturgeon news : Le leader du SNP sous pression pour l’indépendance de l’Ecosse | Politique | Nouvelles

Accord commercial: Greg Hands dit à la députée du SNP qu’elle “ne peut pas jouer dans les deux sens”

Pour apaiser les tensions, Nicola Sturgeon devrait-elle abandonner son projet d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse ? Votez dans notre sondage et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Le SNP n’a pas obtenu la majorité lors des élections législatives écossaises du mois dernier, mais demande toujours un autre scrutin sur la séparation.

L’Écosse a voté pour rester dans le Royaume-Uni en 2014 avec 55 % des voix contre 45 %.

Écrivant pour le Daily Telegraph, M. Brown a juré « Je ne resterai pas silencieux ». dans le débat sur un deuxième référendum.

Il a averti que le nationalisme montait à travers l’Europe et était devenu “l’idéologie dominante de notre époque”.

M. Brown a déclaré : « Nous pensions que ce nationalisme au poing fermé avait pris fin dans la première moitié du vingtième siècle.

Gordon Brown a averti que le nationalisme devenait « l’idéologie dominante de notre époque » (Image : GETTY)

Le SNP réclame un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse (Image : GETTY)

« Mais, à notre époque, il est réapparu dans toute l’Europe : dans la propagande du Front national français remodelé de Le Pens, de l’ADF en Allemagne, de la Ligue des frères en Italie, du parti Wilders aux Pays-Bas et même en Scandinavie sociale-démocrate.

« Le nationalisme politique est redevenu l’idéologie dominante de notre époque.

Mme Sturgeon s’est engagée à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance d’ici 2023.

Cependant, Boris Johnson s’y oppose fermement, arguant que le SNP devrait se concentrer sur la récupération du coronavirus en Écosse.

Le SNP espère faire adopter un autre projet de loi référendaire à Holyrood avec le soutien du Parti vert.

Dans son article, M. Brown a averti que la Grande-Bretagne pourrait se diriger vers une crise constitutionnelle.

Il a écrit : « Je prévois une crise constitutionnelle majeure l’année prochaine alors que les nationalistes écossais demandent un autre référendum et je ne resterai pas silencieux.

“L’existence même de notre pays dépend désormais de notre capacité à sauver le patriotisme des griffes de ce nationalisme étroit en répondant aux griefs économiques, sociaux, culturels et politiques profondément ressentis que Boris Johnson continuera à mal interpréter à moins qu’il ne commence à écouter davantage voix bien informées sur le terrain en Écosse et ailleurs.

« Je prévois une crise constitutionnelle majeure l’année prochaine » (Image : GETTY)

Le SNP n’a pas obtenu la majorité aux élections du parlement écossais (Image: GETTY)

Après avoir quitté le Royaume-Uni, Mme Sturgeon souhaite que l’Écosse rejoigne l’UE, malgré le risque d’une frontière dure avec l’Angleterre.

Un récent rapport de l’Institute for Government a révélé que l’Écosse commerce trois fois plus avec le reste de la Grande-Bretagne que l’ensemble de l’UE.

Toute candidature écossaise pour rejoindre l’UE devra être approuvée par les 27 membres existants.

Certains, comme l’Espagne avec la Catalogne, sont aux prises avec leurs propres mouvements séparatistes et pourraient être réticents.

Si l’Écosse quitte le Royaume-Uni, elle pourrait avoir une frontière dure avec l’Angleterre (Image: EXPRESS)

M. Brown a exhorté le gouvernement à montrer comment le Royaume-Uni peut aider les gens à travers le pays.

Il a commenté : « Si nous voulons éviter des années de bouleversements constitutionnels, nous devons montrer que nous pouvons faire fonctionner la Grande-Bretagne en tant que communauté politique, en nous appuyant sur le type de coopération que nous avons observé entre nos quatre nations et régions pour la vaccination de masse.

« Il existe en effet un fil d’or qui relie notre engagement britannique séculaire en faveur de la tolérance et de la liberté aux idées modernes d’équité et de responsabilité sociale.

Boris Johnson exhorte le SNP à se concentrer sur la récupération du coronavirus en Écosse (Image: GETTY)

« Nous devons redécouvrir cette philosophie partagée et avec elle une mission partagée, des objectifs et des priorités partagés ; en d’autres termes, un patriotisme éclairé qui fait de la britannicité plus que la possession d’un passeport bleu.

M. Brown a ajouté : « Le G7 de cette semaine devrait être la rampe de lancement d’une version de Global Britain à laquelle tout le pays peut s’identifier.

« Un Royaume-Uni dont le leadership sur la vaccination mondiale, la fermeture des paradis fiscaux, la livraison de zéro carbone net et la relance du commerce mondial et de la croissance est la preuve que lorsque la coopération entre les nations fonctionne, nous en récoltons tous les bénéfices. »