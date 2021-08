Nicola Sturgeon news : le magnat du pétrole écossais met le SNP en garde contre la fermeture des champs pétrolifères | Politique | Nouvelles

in

Sir Ian Wood a condamné le pacte SNP-Green qui verrait les licences d’extraction de pétrole et de gaz réexaminées plutôt que supprimées, menaçant l’avenir de l’industrie. Sir Ian, une figure clé de la campagne Better Together avant le référendum sur l’indépendance écossaise de 2014, a affirmé qu’une fermeture complète du secteur de la mer du Nord serait « préjudiciable à l’environnement ».

Le magnat syndicaliste a également souligné que cette décision détruirait 71 000 emplois écossais bien rémunérés.

Sir Ian a déclaré que de nouveaux gisements de pétrole étaient nécessaires pour éviter les importations en provenance de pays aux réglementations environnementales beaucoup moins strictes.

Il a ajouté : « Si nous faisons cela, nous endommagerons l’environnement. Si nous n’avons pas notre propre pétrole et gaz, nous devrons l’importer, car nous n’avons tout simplement pas d’autres ressources.

“Ce serait, franchement, absolument fou.

« À l’heure actuelle, il y a 71 000 emplois dans le pétrole et le gaz en Écosse.

« Ces emplois disparaîtraient. Non seulement cela, nous aurions également un énorme problème de balance des paiements. »

Liam Kerr MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour Net Zero, Energy and Transport, a déclaré : « C’est encore une preuve supplémentaire qui montre que la coalition du chaos est tellement en décalage avec ce qui doit se produire pour une transition énergétique réussie.

« Le gouvernement SNP-Vert regorge d’opposants à l’industrie pétrolière et gazière qui veulent faire pression pour mettre fin à la production de la mer du Nord, ce qui est totalement irréalisable.

Elle a ajouté: “Nous exportons 80% du pétrole produit au Royaume-Uni, donc prétendre que du nouveau pétrole est nécessaire pour notre propre approvisionnement est trompeur.”

Le groupe écologiste s’oppose au projet de nouveau champ pétrolier de Cambo à l’ouest des Shetland.

Mme Sturgeon a exhorté le gouvernement britannique à “réévaluer” le plan, mais les Verts veulent qu’il soit complètement abandonné.

En réponse, un porte-parole du SNP a déclaré que l’accord proposé avec les Verts ne modifierait pas leur engagement à “une transition juste vers le net-zéro afin qu’aucune industrie ou communauté ne soit laissée pour compte”.

Un porte-parole des Verts écossais a déclaré que les membres du parti, qui voteront samedi sur l’approbation ou non de l’accord SNP, avaient la possibilité de soutenir “un accord de coopération transformationnelle”.