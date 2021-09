Nicola Sturgeon news : le premier ministre devrait-il démissionner après le dernier scandale ? | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon dit que l’Écosse « doit résister » au contrôle de Westminster

Le gouvernement écossais a dépensé 3 millions de livres sterling de l’argent des contribuables pour des téléphones portables qu’il prétendait « impossibles à pirater » en juin pour permettre aux prisonniers de rester en contact avec leurs proches pendant les fermetures. Mais les agents pénitentiaires disent qu’environ un tiers des appareils ont été falsifiés et ont été utilisés pour des trafics de drogue et d’autres activités criminelles.

John McTavish, agent pénitentiaire au HMP Barlinnie, a déclaré à ITV News : “Vous donnez un téléphone à un prisonnier, et il est très, très ingénieux.

« S’ils se concentrent sur quelque chose, ils peuvent faire n’importe quoi. En quelques heures, l’inviolabilité avait disparu.

“J’ai vérifié les téléphones dans l’une des salles ici au mois de mars, et sur les 300 prisonniers qui s’y trouvaient, il s’agissait probablement d’environ 100 téléphones falsifiés au total.”

Selon le Scottish Prison Service, au moins 728 téléphones fonctionnent avec des cartes SIM illégales depuis août 2020, ce qui permet aux détenus de communiquer beaucoup plus facilement avec le monde extérieur sous couverture.

Les drogues achetées avec les téléphones de la prison ont souvent été jetées sur les murs de la prison, mais d’autres méthodes consistent à tremper des lettres dans des drogues que le prisonnier peut ensuite dissoudre dans de l’eau et boire.

Ces méthodes secrètes de contrebande deviennent de plus en plus ingénieuses et plus difficiles à exposer, selon les gardiens de prison, et la décision prise par les patrons de prison et le gouvernement écossais de doter les détenus de téléphones a rendu la tâche de prévention de la toxicomanie encore plus difficile.

Le dernier scandale de Nicola Sturgeon met en évidence la profondeur de la crise de la drogue en Écosse (Image: .)

Le scandale du téléphone survient à un moment où l’Écosse a les pires taux de toxicomanie en Europe, avec plus de décès causés par la drogue par habitant que tout autre pays.

En fait, les décès liés à la drogue en Écosse ont atteint un niveau record pour la septième année consécutive, avec un total de 1339 personnes ayant perdu la vie à cause de la drogue en 2020.

En 2019, l’enquête écossaise sur les prisonniers a révélé que 45 % des détenus ont déclaré être sous l’influence de drogues au moment de leur infraction, et quatre détenus sur dix ont déclaré avoir consommé des drogues illégales à un moment donné en prison.

Les agents pénitentiaires ont signalé que la crise de la drogue est désormais « pire que jamais ».

Les trois drogues les plus souvent déclarées consommées en prison étaient le cannabis, le subutex et les benzodiazépines.

Ces dernières années, la demande de benzodiazépines, connues dans la rue sous le nom de « benzos », a augmenté de façon exponentielle.

Le médicament est largement disponible et vendu pour aussi peu que 50 pence par comprimé, et souvent utilisé pour l’automédication des troubles psychiatriques, des états émotionnels négatifs et des symptômes de sevrage.

Depuis 2015, la consommation de drogue et les décès liés à la drogue ont plus que doublé et les critiques de Mme Sturgeon affirment que son incapacité à faire face à l’urgence, depuis son arrivée au pouvoir en 2014, a conduit à une crise humaine qui devient incontrôlable.

En août, la conservatrice écossaise Meghan Gallacher a appelé le gouvernement SNP à prendre des mesures urgentes alors que le nombre de personnes décédées a « explosé » depuis que Nicola Sturgeon est devenu premier ministre.

Mme Gallacher a déclaré : « Ces statistiques sont vraiment horribles et déchirantes.

« Nous devons voir le gouvernement SNP prendre des mesures urgentes maintenant. »

Elle a ajouté : « Le système est en panne et les décès liés à la drogue ont monté en flèche ces dernières années. »

Les décès causés par la drogue sont les plus élevés parmi la génération plus âgée, principalement les hommes, qui consomment de l’héroïne depuis des décennies.

En 2019, environ trois personnes ont perdu la vie chaque jour à cause de la drogue en Écosse, et plus des deux tiers (68%) de tous les décès liés à la drogue concernaient des personnes âgées de 35 à 54 ans.

L’abus de drogues est 17 fois plus élevé dans les régions les plus pauvres d’Écosse que dans les plus riches, où les gens n’ont pas accès aux opportunités d’éducation et d’emploi.

Dans une déclaration faite au Parlement écossais par Mme Sturgeon en janvier, elle a accepté la responsabilité de l’échec du gouvernement en ce qui concerne la crise de la drogue.

Elle a déclaré : « Le fait est que toutes ces personnes – et celles qui sont décédées dans le passé – ont été en quelque sorte abandonnées par nous.

« La responsabilité de cela incombe – avant tout – au gouvernement.

« Et l’échec n’est pas qu’un moment dans le temps.

« Quiconque finit par perdre la vie à cause de la toxicomanie n’est pas seulement en échec au moment de sa mort – dans la plupart des cas, il aura échoué à plusieurs reprises tout au long de sa vie.

Les toxicomanes préparent de la cocaïne avant de s’injecter à l’intérieur d’un fourgon de consommation sécuritaire mis en place par un militant (Image: .)

«Je crois que si nous avons la volonté, nous pouvons et nous trouverons les moyens d’empêcher que cela se produise.

« Pour ce faire, il faut une mission nationale pour mettre fin à ce qui est actuellement une honte nationale.

“C’est une critique raisonnable de dire que ce gouvernement aurait dû faire plus plus tôt, et je l’accepte.”

Pensez-vous que le premier ministre Nicola Sturgeon devrait se retirer de la crise de la drogue écossaise ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.