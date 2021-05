nicola Sturgeon news: Le premier ministre se déchaîne pour tenter de courtiser les électeurs | Politique | Nouvelles

Dimanche, Mme Sturgeon a publié une lettre ouverte au public dans laquelle elle a demandé leur soutien avant les élections de la semaine prochaine. En réponse, la dirigeante du SNP a été attaquée pour avoir «conduit le pays sur les rochers» pendant son mandat de Premier ministre. Alors que Mme Sturgeon a déclaré que seul le SNP pouvait conduire le pays à la reprise, beaucoup ont critiqué le Premier ministre pour sa poursuite de l’indépendance tandis que certains secteurs de l’Écosse se battent.

Une personne a dit: «Récupération?

“Vous devez rire, plus tôt vous serez hors de pouvoir, l’Écosse pourrait avoir une chance de se rétablir.”

Un autre a dit: “Nous diriger vers les rochers plutôt.

“Nous courons vers eux depuis 14 ans, alors nous pourrions aussi bien en finir.”

Un troisième a déclaré: “Vous avez oublié de mentionner le gros des contribuables britanniques qui ont soutenu l’économie partout. Léger oubli.”

Un quatrième a déclaré: «Le problème, c’est que vous ne nous avez pas gardés en sécurité.

“Nous avions l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde, la politique des maisons de retraite était une honte absolue et nous avons maintenant les taux de covid les plus élevés au Royaume-Uni.”

Dans une déclaration accompagnant sa lettre, Mme Sturgeon a déclaré: «J’ai écrit une lettre ouverte, exprimant ma profonde gratitude aux gens de tout le pays pour les sacrifices de l’année écoulée et demandant le soutien et la force que seul #BothVotesSNP me donnera. pour continuer avec le travail de nous guider à travers la crise et vers la reprise. “

JUST IN: Boris Johnson n’a pas réussi à faire une “ divergence décisive avec l’UE ”

Dans le rapport accablant, l’IFG a affirmé que le déficit actuel combiné au maintien du niveau des dépenses publiques ne serait pas soutenable dans une Écosse indépendante.

Pour amortir le coup de quitter le Royaume-Uni, le rapport prévoyait que le déficit de 7,7% en 2018/19 augmenterait en raison de la pandémie de coronavirus.

Le rapport disait: «Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le peuple d’Écosse ou du Pays de Galles pourrait vouloir demander l’indépendance du Royaume-Uni, ou pourquoi le peuple d’Irlande du Nord pourrait vouloir faire partie d’une Irlande unie.

“Cependant, un des coûts de le faire serait qu’ils ne pourraient plus bénéficier de la redistribution des ressources qui a lieu actuellement à travers le Royaume-Uni.”

“Plus le déficit est grand, plus les arguments en faveur de l’indépendance se compliquent.”

L’Écosse bénéficie de la formule Barnett qui, en 2019/20, a donné à Mme Sturgeon 32 milliards de livres sterling.