Nicola Sturgeon news: Le référendum sur l’indépendance ne devrait pas avoir lieu pour DECADES – sondage | Politique | Nouvelles

Gordon Brown explique ce que signifie “ indépendance ”

L’Écosse a voté par une marge de 55% à 45% contre l’indépendance écossaise lors d’un référendum historique en 2014. Le SNP et le Premier ministre Nicola Sturgeon ont utilisé le Brexit – contre lequel l’Écosse a voté contre 62% à 38% il y a près de cinq ans – pour revendiquer l’Écosse a un mandat pour un autre référendum sur l’indépendance. Mais le Premier ministre Boris Johnson a continué à rejeter toutes les demandes d’IndyRef2, insistant sur le fait que le vote doit être honoré et qu’il s’agissait d’un “événement d’une génération”.

Il a même suggéré que les Écossais devront attendre 2055 pour organiser un autre référendum sur l’indépendance, en utilisant l’écart entre les deux votes du Royaume-Uni sur l’adhésion à l’UE comme guide.

Mais cela n’a pas ralenti la campagne de Mme Sturgeon et, dans les semaines précédant les élections écossaises, la semaine dernière, elle a promis de faire avancer l’indépendance si le SNP obtenait une majorité au parlement écossais.

Le SNP a échoué de peu dans ces tentatives, mais le succès des Verts pro-indépendance aux élections signifie désormais que, combinés, les deux partis ont un total de 72 sièges à Holyrood.

Cela augmentera probablement la pression sur M. Johnson pour qu’il accorde les pouvoirs appropriés à l’Écosse pour lui permettre de tenir un deuxième référendum sur l’indépendance.

Mais un nouveau sondage accablant d’Express.co.uk a trouvé un soutien pour un long délai avant le prochain référendum.

Le sondage, qui s’est déroulé de 11 heures le mardi 11 mai à 15 heures le jeudi 14 mai et a reçu 11 271 réponses, demandait: “Un référendum” une fois par génération “sur l’indépendance de l’Écosse devrait-il être refusé pendant des décennies?”

Un énorme 89 pour cent (9 976 lecteurs) ont accepté un autre coup dur aux espoirs de Mme Sturgeon de détenir IndyRef2.

Seulement 10 pour cent (1 181 lecteurs) n’étaient pas d’accord, tandis que le 1 pour cent restant (114 lecteurs) n’étaient pas sûrs.

Les lecteurs de Furious Express.co.uk ont ​​critiqué Mme Sturgeon pour ses demandes continues d’un deuxième référendum sur l’indépendance.

L’un d’eux a fait rage: «Quinze ans de SNP et tout ce qu’ils ont fait, c’est avoir un référendum, qu’ils ont perdu et se plaignent d’en avoir un autre.

“Un excellent moyen d’esquiver votre responsabilité de gouverner correctement l’Écosse. Une fois tous les 50 ans de vote référendaire.”

Un deuxième lecteur a fulminé: «Vivant en Écosse, je peux honnêtement dire qu’à part la Brigade Braveheart, il n’y a pas beaucoup d’appétit pour elle.

«La plupart des gens en ont assez de voir Sturgeon sans cesse parler de ça et de sa marque de confrontation en politique.

“Elle n’est au pouvoir qu’en raison de l’insuffisance totale des partis d’opposition”.

Un Écossais a déclaré: «Je suis écossais, je vis en Écosse, j’ai voté NON en 14 et je le referais si Sturgeon force un NeverEndDum.

“Personnellement, j’aimerais voir le Premier ministre faire adopter une loi interdisant de faire pression pour plus d’indy-refs jusqu’à l’an 2100.”

Une autre personne a ajouté: «Le SNP a bien remporté les élections, mais cela ne veut pas dire qu’ils voulaient tous voter pour l’indépendance. Cela signifie que les alternatives n’étaient pas aussi fortes qu’elles le devraient.

“Compte tenu du montant de l’aide financière qu’ils reçoivent par rapport à l’Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, par personne, Sturgeon tardera le plus longtemps possible pour obtenir plus d’argent pour compenser le désordre financier qu’elle est en train de créer!”

Le dernier sondage préjudiciable pour Mme Sturgeon intervient après qu’un ancien secrétaire écossais conservateur a déclaré que le premier ministre ne voulait pas d’un référendum sur l’indépendance, mais voulait en parler pour détourner l’attention de son bilan “épouvantable”.

Lord Forsyth of Drumlean a déclaré que la dirigeante du SNP ne voudrait un vote que lorsqu’elle était sûre de pouvoir le gagner, mais le soutien supplémentaire pour cela diminue maintenant.

S’exprimant à Westminster, il a déclaré: “Je voudrais partager un secret et je trouve que dire des choses dans cette Assemblée est un bon moyen de les garder secrets … Nicola ne veut pas de référendum. La dernière chose qu’elle veut, c’est un référendum.

«Parce qu’elle ne veut un référendum que lorsqu’elle est sûre de pouvoir le gagner. Ils ont eux-mêmes dit qu’ils auraient besoin d’au moins 60% de l’électorat pour les soutenir et que le soutien est en baisse.

«Mais elle veut parler de la tenue d’un référendum parce que c’est une diversion de son bilan – son bilan qui est épouvantable.

“L’Écosse est la capitale européenne de la drogue avec 24 funérailles chaque semaine et elle (Mme Sturgeon) pense qu’elle devrait se concentrer sur la nécessité d’un référendum.”