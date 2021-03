Nicola Sturgeon News: le SNP a perdu sa chance à l’indépendance – sondage | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a vu le soutien à l’indépendance et au SNP chuter ces dernières semaines. Le SNP a été impliqué dans une crise suite à une enquête de Holyrood impliquant l’ancien premier ministre Alex Salmond. Maintenant, un sondage de plus de 2000 Express.co.uk les lecteurs ont trouvé que l’écrasante majorité pense que Mme Sturgeon a raté le bateau pour avoir déchiré le Royaume-Uni.

Pendant ce temps, les trois pour cent restants (81) sont restés incertains et ont voté «ne sait pas».

Seulement six pour cent (138) pensaient que le SNP ne l’avait pas fait et ont voté «non».

Un énorme 91 pour cent (2 125) pensaient que le chef du SNP avait raté son opportunité et a voté «oui».

Lorsque les électeurs incertains ont été exclus, 51% ont déclaré qu’ils voteraient en faveur de l’Union, tandis que 49% soutiendraient l’indépendance.

Le sondage a interrogé 1009 personnes âgées de 16 ans et plus entre le 5 et le 10 mars.

Un sondage séparé pour The Times by YouGov a révélé que près de la moitié (48%) ne pensaient pas qu’un scrutin devrait avoir lieu avant 2023, contre 33% qui l’ont fait.

Un sondage séparé pour l’Écossais a indiqué que le SNP n’était plus sur la bonne voie pour une majorité aux élections de Holyrood en mai – un autre coup dur pour la candidature de Mme Sturgeon à l’indépendance de l’Écosse.

Il a constaté que le SNP renverrait 64 MSP, manquant une majorité d’un siège.