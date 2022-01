Nicola Sturgeon news : le SNP se prépare à la bataille de la Cour suprême alors que le plan d’indépendance s’accélère | Politique | Des nouvelles

Le gourou des sondages, Sir John Curtice, a suggéré que cette année verra les premiers pas de Nicola Sturgeon vers le démantèlement du Royaume-Uni. Mme Sturgeon s’est engagée à organiser un référendum sur l’indépendance d’ici la fin de 2023 – mais Sir John a suggéré que cela pourrait être accéléré au milieu d’une crise politique en cours à Westminster. Le professeur de l’université de Strathclyde a déclaré que cette année verra « la question des relations futures de l’Écosse avec le Royaume-Uni revenir à l’agenda politique ».

S’adressant à George Galloway sur RT, Sir John a déclaré: « Il y a deux tempêtes entourant la politique britannique – la pandémie et les retombées du Brexit.

« A la suite du Brexit, au nord de la frontière, ce sera l’année où la question des futures relations de l’Ecosse avec le Royaume-Uni va revenir à l’agenda politique.

« Au nord de la frontière, nous avons un gouvernement dirigé par Nicola Sturgeon avec le soutien des Verts déterminé à organiser un référendum et elle veut le faire d’ici la fin de l’année prochaine.

« C’était un gouvernement élu pratiquement entièrement par des personnes favorables à l’indépendance et donc entièrement par des personnes favorables à la tenue d’un référendum. »

Présentant le calendrier de la bataille pour l’indépendance cette année, le professeur de sondage a expliqué : « Je pense, en supposant que la pandémie se soit calmée, que nous verrons les premiers mouvements de Nicola Sturgeon.

« Elle a des fonctionnaires qui travaillent sur le dossier de l’indépendance. Je prévois que nous verrions certains d’entre eux voir le jour au cours des 12 prochains mois.

« Je soupçonne que nous verrons le début d’une importante dispute constitutionnelle entre le gouvernement britannique et le gouvernement écossais, une dispute qui pourrait aboutir devant la Cour suprême du Royaume-Uni. »

Le Premier ministre Boris Johnson a rendu furieux le SNP et ses partisans en rejetant à plusieurs reprises les demandes de référendum.

Il est entendu que le refus de M. Johnson d’accepter la demande de référendum peut également protéger le SNP d’un vote au cours duquel les sondages suggèrent qu’une majorité pourrait voter contre le plan de Mme Sturgeon.

Plus tôt cette semaine, le commentateur britannique de GB News et Reasoned, Darren Grimes, a déclaré que l’afflux d’Écossais de l’autre côté de la frontière en Angleterre pour le réveillon du Nouvel An illustrait la façon dont les entreprises se déplaceraient du nord de la frontière vers le sud si l’Écosse quittait le Royaume-Uni.

Il a tweeté: « Les Écossais inondent pour libérer l’Angleterre de la même manière que les gens et les entreprises afflueraient vers une Angleterre libre sous une Écosse » indépendante « . »

L’Angleterre était le seul pays britannique à ne pas avoir introduit de nouvelles restrictions Covid lors des célébrations du Nouvel An.