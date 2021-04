Nicola Sturgeon news: Le trou noir du budget écossais atteint 40 milliards de livres alors que les revenus pétroliers chutent | Politique | Nouvelles

Murdo Fraser, le porte-parole des finances conservateur écossais, a répondu aux chiffres publiés dans le Times.

Il a déclaré que le SNP aurait du mal à rejoindre l’UE et a ajouté: «Nicola Sturgeon. . . ne peut pas répondre à des questions de base sur les finances d’une Écosse indépendante – et sur la base de ces preuves, rien d’étonnant. »

Le porte-parole a également suggéré que les chiffres de l’IFS mettaient à nu «la sombre réalité du gouffre entre les recettes fiscales et les dépenses publiques.

M. Fraser a ensuite déclaré à la sortie: «Les générations futures feraient face à un avenir appauvri – tandis que les politiciens arrogants du SNP iraient bien.

«Non seulement le SNP n’a pas de plan de change crédible, mais il n’a pas non plus de voie évidente pour rejoindre l’UE et sur la base de ces chiffres, cela semble très peu plausible.»